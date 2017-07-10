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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

مونا فرجاد طیاره‌ «شیرهای خان‌بابا سلطنه» شد

مونا فرجاد طیاره‌ «شیرهای خان‌بابا سلطنه» شد

مونا فرجاد به نمایش «شیرهای خان‌بابا سلطنه» به کارگردانی افشین هاشمی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مونا فرجاد در نمایش «شیرهای خان‌بابا سلطنه» در نقش طیاره ایفای نقش می‌کند. طیاره شخصیت معروف خیمه‌شب‌بازی است که در این نمایش در شمایلی دیگر ظاهر می‌شود.

مونا فرجاد پیش‌تر در نمایش‌های «هملت» به کارگردانی آرش دادگر، «بیوه‌های غمگین سالار جنگ» شهاب‌الدین حسین‌پور، «نقل ذبیح» محمد حاتمی و «هتلی‌ها» به کارگردانی حمید آذرنگ ایفای نقش کرده است.

«شیرهای خان‌بابا سلطنه» یک نمایش شادی‌آور موسیقایی (کمدی موزیکال) است که قصه‌ آن در صد سال پیش می‌گذرد.

افشین هاشمی که چهار سال از به صحنه رفتن آخرین نمایشنامه‌اش می‌گذرد، تازه‌ترین نمایشنامه‌اش را مرداد و شهریور  سال جاری در تالار تازه‌ تاسیس شهرزاد به صحنه می‌برد.

احمد ساکت طراحی صحنه و نرمین نظمی طراحی لباس، مریم تخت‌کشیان عکاس و مریم نراقی مدیر فرهنگی و مشاور رسانه این پروژه است.

نمایشنامه‌ «شیرهای خان‌بابا سلطنه» در سال ١٣٩١ نگاشته شده و توسط انتشارات مروارید به چاپ رسیده است.

کد مطلب 4027027
آروین موذن زاده

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