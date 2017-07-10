اعتبار لایروبی کارون حذف نشد/از خوزستان امکان صادرات برق داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اهواز اظهار کرد: امروز توفیق حاصل شد تا در شهرستان شوش یک شبکه آبیاری و زهکشی جدید را با مساحت بیش از ۱۷ هزار هکتار بهره‌برداری کنیم؛ همچنین در شهرستان رامهرمز، شبکه آبیاری و زهکشی جدیدی با مساحت بیش از چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر افتتاح شد.

چیت چیان عنوان کرد: امیدوارم که خداوند توفیق بدهد امروز تا عصر سه شبکه دیگر را در شهرستان آبادان و خرمشهر مورد بهره‌برداری قرار بدهیم. همچنین این توفیق را پیدا کردیم که از پروژه‌های در دست اجرا از جمله تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز که پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد دارد نیز بازدیدی داشته باشیم. یک مشکلاتی سر راه اجرای آن بوده که تمام نشده ولی امیدواریم به‌زودی کار آن را انجام و افتتاحش کنیم.

وی افزود: اثرات زیست محیطی بسیار جدی در شرق اهواز و کیفیت آب کارون دارد.

چیت چیان با اشاره به افتتاح دو پست برق در اهواز اظهار کرد: امروز دو پست جدید و عظیم ۴۰۰ کیلوولت در شهر اهواز را کلنگ زنی کردیم. هدف این است که این دو پست در مدت کمتر از سه سال به بهره‌برداری برسند. اجرای این دو پست و بهره‌برداری از آن‌ها تأثیر بسیار قابل‌ملاحظه‌ای در شبکه برق منطقه خواهند داشت. با افتتاح این پروژه‌ها از نظر جلوگیری از نوسانات ولتاژ تأثیرات بسیار جدی خواهند داشت.

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر از نظر تولید برق مشکلی نداریم؛ یعنی برق مورد نیاز این منطقه تولید و حتی از این استان توسط چند خط انتقال امکان صادرات برق را هم داریم، پس از نظر تولید هیچ کمبودی نداریم. از نظر شبکه هم درست است که در برخی مناطق شبکه‌ها، پست‌ها و خطوط مشکلاتی ایجاد می‌شود ناشی از کمبود تولید نیست بلکه به بروز حوادث برمی‌گردد.

چیت چیان اظهار کرد: کارشناسان به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند که حوادثی بروز پیدا نکند و در صورت بروز هم به‌موقع حضور پیدا کرده و مشکلات را حل کنند تا مردم در این گرمای شدید دچار مشکل نشوند. از مردم تمام کشور به‌ویژه استان خوزستان تقاضا دارم تا از طریق مدیریت مصرف برق به ما کمک کنند؛ با هر مقدار کمی صرفه‌جویی می‌توانیم هرگونه خطر قطعی برق را از کشور مرتفع کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا حذف اعتبار لایروبی رودخانه کارون از شورای عالی آب صحت دارد، گفت: نه این مسئله صحت ندارد و قطعاً اعتباری به این موضوع اختصاص داده می‌شود.

وزیر نیرو تصریح کرد: پروژه‌های متعددی در خوزستان برای افزایش آبرسانی به شهرها و ارتقای کیفیت آب داریم که از آن جمله می‌توانم به طرح غدیر اشاره کرد. بخش‌های عمده‌ای از این طرح مورداستفاده و برای آب‌رسانی به شهرهای مختلف از جمله دشت آزادگان، آبادان و خرمشهر، اهواز و شادگان بهره‌برداری قرار گرفته است.

چیت چیان بیان کرد: در عین حال کار طرح آبرسانی غدیر را ادامه می دهیم تا آبی که در این خط جریان پیدا می کند از سد دز برداشت شود و کیفیت آب مصرفی را خیلی ارتقا می دهد. در شمال شرق و جنوب شرق استان خوشبختانه طرح های آبرسانی به شهرها را داریم که تحولات بسیار جدی را ایجاد می کند و همه در مراحل اجرایی و یا عقد قرارداد هستند.

وی تصریح کرد: بعد از تصمیماتی که در جلسه ۱۵ فروردین سال جاری هیئت دولت گرفته شد، اکنون در پی اجرایی کردن آنها هستیم و امیدواریم اثرات آنها به زودی مشروط شود.

چیت چیان در پاسخ به این سئوال که با توجه به افزایش مصرف برق آیا تصمیمی مبنی بر کاهش تعرفه برق در خوزستان اخذ می شود، گفت: آن چیزی که در بلوچستان اتفاق افتاد همان اقدامی بود که چند سال قبل در خوزستان رخ داده بود؛ یعنی آنجا برای مناطقی که مشابه شرایط خوزستان را داشتند، تعرفه هایشان مساوی با استان خوزستان شده است.

وزیر نیرو عنوان کرد: کمترین تعرفه برق در کل کشور در خوزستان اجرا می شود و این یک شرایط عادلانه ای را ایجاد کرده و به تازگی شرایط تعرفه ای در استان سیستان و بلوچستان را مشابه خوزستان تغییر و با این استان مساوی شده است.

وی در ارتباط با تعیین حق آبه های طرح ۵۵۰ هزار هکتاری گفت: حق آبه تمام مناطق بر اساس مصوبه هیئت دولت مشخص و به سازمان برنامه ریزی و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

چیت چیان تصریح کرد: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری با سرعت در حال اجرا است که وزارت نیرو علاوه بر ۲۷ هزار هکتاری که امروز به بهره برداری می رسد، ۴۵ هزار هکتار شبکه جدید را در دست اجرا دارد. در عین حال جهاد کشاورزی نیز مشغول احداث شبکه های فرعی هستند.