۲ پست بزرگ برق ۴۰۰ کیلوولت در اهواز کلنگ زنی شد‏

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت بزرگ ظهر امروز در جریان حضور وزیر نیرو در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز دو پروژه مهم و بسیار اثرگذار در شبکه برق منطقه‌ای خوزستان به دست وزیر کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن رسماً اجرا می‌شود.

وی افزود: این پروژه در زمینه پایداری و بهبود شرایط قابلیت اطمینان شبکه همواره مورد تأکید وزیر نیرو بود؛ عملیات اجرایی این پروژه‌ها به همت وزارت نیرو، شرکت توانیر و برق منطقه‌ای خوزستان شروع می‌شود.

دشت بزرگ عنوان کرد: پست ۴۰۰ کیلوولت GIS که با آخرین فنّاوری‌های مدرن دنیا در زمینی به وسعت هفت هکتار اجرا می‌شود؛ ظرفیت نهایی این پروژه ۴۰۰ مگاولت آمپر شامل چهار خط ورودی ۴۰۰ کیلوولت و هشت خط خروجی ۱۳۲ کیلوولت است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: عملیات اجرایی پست ۴۰۰ کیلوولت پیراوزان نیز امروز به‌موازات با پست قبلی شروع می‌شود که این پست نیز ظرفیت ۴۰۰ مگاولت آمپر، چهار خط ورودی ۴۰۰ کیلوولت و هشت خط خروجی ۱۳۲ کیلوولت را دارد.

وی بیان کرد: مجموعه سرمایه‌گذاری برای هر دو پروژه ۱۴۰ میلیارد تومان است که امیدوارم با تخصیص منابع اعتباری ظرف سال‌های ۹۸ و ۹۹ این پروژه‌ها را به مجموعه ظرفیت‌های انتقال شبکه برق خوزستان اضافه کنیم.

دشت بزرگ بیان کرد: هدف از اجرای این پروژه افزایش ظرفیت تأمین انرژی کلان‌شهر اهواز، کاهش بارگیری پست‌های انتقال مجاور و افزایش پایداری شبکه فوق توزیع و کاهش احتمال خاموشی بوده است. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود فاز اول این پست مهم در سال ۹۸ با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری برسد که هزینه اجرای کامل پست ۶۵۰ میلیارد ریال است.