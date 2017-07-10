جوانان سرمایه بزرگ لرستان هستند/المپیک ۲۰۲۰در تسخیر «بیرالوند ها»

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از رضا بیرالوند قهرمان وزنه برداری لرستان با اشاره به اینکه در راس فدراسیون وزنه برداری یک آدم کارکشته و کاربلد که تجارب بسیار ارزشمندی دارد قرار گرفته است، اظهار داشت: امروز اگر در دنیا در وزنه برداری حرف برای گفتن داریم مدیون زحمات این مرد بزرگ و همه کسانی که در ورزش زحمت می کشند است.

وی با بیان اینکه از رضا بیرالوند به خاطر زحماتی که برای کشور کشیده و این نام نیک ایران را در دنیا به ارمغان آورده و لرستان را مطرح کرده صمیمانه تشکر می کنم، تصریح کرد: ایشان جوانی با اخلاق و متانت است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه این موضوع یک کار نو است که پدری هم نقش پدر هم مربی را داشته باشد و ما شاهدیم که رضا بیرالوند زیر نظر پدرش تمرین کرده و افتخار آفرین شده است، افزود: در لرستان ورزشکاران و جوانان سرمایه بزرگی هستند به ویژه در ورزش های انفرادی حرف برای گفتن دارند.

بازوند با اشاره به اینکه شاید اسپانسر قوی نداشته باشیم اما غیرت این ورزشکاران و جوانان اسپانسر آنان است، گفت: قول می دهم که برای بازی های آسیایی و المپیک هرآنچه برای ورزش وزنه برداری و کمک به درخشش ورزشکاران نیز داشته باشید کمک کرده و نقش اسپانسری را ایفا کنم.

وی یادآور شد: ان شاء الله المپیک ۲۰۲۰ در تسخیر «بیرالوندها» باشد.

بر اساس این گزارش، «روح الله بیرالوند» پسرعموی رضا بیرالوند نیز خود را برای حضور در تیم ملی نوجوانان وزنه برداری کشور آماده می کند.