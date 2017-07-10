ظرفیت تربیت قهرمان جهانی در حوزه ورزش لرستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از رضا بیرالوند قهرمان لرستانی وزنه برداری با اشاره به اینکه شهرستان بروجرد در راستای قهرمان پروری قدم های خوبی را برداشته است، اظهار داشت: این میسر با موفقیت طی نمی شد مگر با حمایت های مسئولان ذی ربط و هیئت وزنه برداری استان هم انصافا کم نگذاشتند.

وی با بیان اینکه امروز ورزش وزنه برداری لرستان نیاز به وسایل و امکاناتی که در سطح آسیایی و بین المللی باشد دارد، تصریح کرد: شرایط به گونه ای نباشد که با وسایل ابتدایی کار کنیم و این امکانات را هرآنچه که مقدور است در اختیار بگذارید.

رئیس هیئت وزنه برداری شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه بروجرد دو ورزشکار دیگر را در تیم ملی وزنه برداری دارد، افزود: سکوی پرتاب قهرمان جهانی برای لرستان آماده است به شرط حمایت، کمک کنید سالن جانبی در بروجرد ساخته شود که هم درآمد زایی داشته باشد هم اینکه ورزش وزنه برداری توسعه یابد.

مرادی یادآور شد: استعدادهای بسیاری داریم که اگر حمایت شود، پشت سر هم به میدان خواهند آمد.

وی خواستار حمایت از ورزشکاران و مربیان قدیمی وزنه برداری در شهرستان بروجرد شد.