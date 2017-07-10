تیلرسون: در حال بازسازی اعتماد با ترکیه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس انرژی در استانبول به سر می برد از آغاز روند بازسازی اعتماد بین واشنگتن و آنکارا خبر داد.

وی که در سرکنسولگری آمریکا در استانبول سخن می گفت در این خصوص گفت: ما شروع به بازسازی برخی اعتمادهایی که نسبت به همدیگر از دست داده ایم کرده ایم. آنها(ترک ها) تا حدودی اعتمادشان به ما را از دست داده اند و ما هم اعتمادمان را به آنها از دست داده ایم.

وی در ادامه گفت: ما در حال دستیابی به پیشرفت هایی درباره سوریه هستیم. ما امیدواریم که با ترکیه به توافقاتی درباره شمال سوریه برسیم.

تیلرسون افزود: روابط ما با ترکیه مدتی است که تحت فشار و استرس قرار دارد و من امیدوار به شروع به ترمیم و بهبود آن هستم.

وی افزود: بنا به دلایل بسیار بسیار زیادی روابط ما با ترکیه، روابطی بیش از اندازه مهم است. این دلایل از دلایل امنیتی گرفته تا دلایل اقتصادی آینده است.

وزیر خارجه آمریکا گفت: مادر طبیعت جغرافیای بسیار مهمی را در این چهار راه جهان به مردم ترکیه داده است.

تیلرسون گفت: من می‌دانم که ما هنوز به عادی سازی کامل روابط برنگشته ایم اما برای حصول آن کار می‌کنیم.