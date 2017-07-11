۲۱ هزار مصرف کننده غیرمجاز برق در البرز شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسکندری در نشستی خبری که ظهر سهشنبه در این اداره کل برگزار شد، بابیان اینکه یکی از مشخصههای صنعت برق همهگیر بودن تمام نهادها و اقشار مختلف مردمی با این مجموعه است، اظهار کرد: سایر بخشها از فعالیتهای این نهاد تأثیرپذیر هستند.
وی بابیان اینکه افزایش دما، بارش برف و وقوع حوادث طبیعی نظیر سیل تأثیر مستقیمی با شبکههای برق و خدمات این حوزه دارد، افزود: سرمایهگذاری، تولید، انتقال و توزیع برق روند هزینه بری است، بنگاه اقتصادی این مهم هرگز تأمین نشده است.
اسکندری با اعلام اینکه صنعت برق با چالش اقتصادی جدی مواجه است، امیدواریم این تنگنای جدی برطرف شود، گفت: در استان البرز شرکت توزیع نیروی برق مسئول توزیع انرژی است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه شبکه بالادستی استان البرز در دستور کار بوده و اقدامات شایان توجهی در این خصوص انجامگرفته است، تصریح کرد: گرمای زودرس و طولانیمدتی را شاهد هستیم، افزایش دما تأثیر مستقیمی با افزایش مصرف انرژی برق دارد.
مطالبه ۵۲ درصدی شرکت توزیع برق البرز از مشترکین خاص
مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز بیان کرد: سال گذشته میزان ۵.۸ میلیارد کیلووات انرژی به فروش رسیده که میانگین رشد سالیانه ۶.۵ درصد برآورد شده است.
اسکندری با تأکید بر اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان میزان مطالبات بهای انرژی مصرفی در استان البرز محسوب میشود که تاکنون وصول نشده، گفت: یکمیلیون و ۲۴۷ هزار مشتری در انتهای سال گذشته از خدمات این شرکت بهرهمند شدند که با رشد ۵.۳ درصدی مواجه بوده است.
وی با اشاره به اینکه متوسط زمان واگذاری انشعاب از شبکه موجود در سال ۹۱ حدود ۷۹ روز بود، گفت: این عدد در سال گذشته به ۵.۲ روز رسیده است که مشخصه خوبی محسوب میشود
اسکندری با تأکید بر اینکه مطالبات برق استان به دودسته مشترکین خاص نظیر ادارات و زندانها که ۵۲ درصد مطالبات را شامل میشود، گفت: ۴۸ درصد دیگر مطالبات به مشترکین خانگی بازمیگردد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز توسعه طول شبکه توزیع برق ازجمله اقدامات انجامگرفته برشمرد، گفت: توسعه شبکه فوق توزیع با ضریب رشد ۲.۲ درصد در سال بوده است.
وی با تأکید بر اینکه پستهای هوایی استان با ضریب رشد ۴.۴ درصد و پستهای زمینی با ضریب رشد ۳۸.۳ درصد رشد کرده است، افزود: طرح جهادی کاهش تلفات انرژی در البرز اجرایی میشود زیرا دودسته تلفات فنی و غیر فنی را در استان البرز شاهد بودهایم.
اعلام متوسط خاموشی در البرز
وی با اشاره به اینکه در هر دو حوزه بهصورت تخصصی واردشدهاند، گفت: پنج درصد تلفات طی چهار سال گذشته کاهش داشته و در انتهای سال ۹۵ تلفات انرژی برق به ۱۴.۵۵ درصد رسیده است.
اسکندری تعداد مصرفکنندگان غیرمجاز شناساییشده در سطح استان البرز را ۲۱ هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: متوسط خاموشی هر مشترک در سال ۹۱ حدود ۱.۲۳ و در انتهای سال گذشته به ۰.۸۲ رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز خاطرنشان کرد: طرح تشویقی و جلب همکاری مشترکین کشاورزی در البرز اجرا شد که در این راستا ۱۰۰ کشاورز همکاری لازم را داشتند.
وی با اشاره به اینکه ممیزی ادارات در خصوص مصرف صحیح انرژی برق در طول سال انجامگرفته است، افزود: بهینهسازی مصارف انرژی در صنعت برق موردتوجه واقعشده است.
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