حضور واعظی درفراکسیون اشتغال برای پاسخ درباره مشکلات بازار کار IT

شهباز حسن پور بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقادات موجود به ویژه میان جوانان درباره نابسامانی های اشتغال در حوزه آی تی اظهار داشت: با توجه به این وضعیت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعدازظهر امروز در فراکسیون تولید و اشتغال حضور می یابد تا در این رابطه پاسخ دهد.

وی افزود: شرایط در حال حاضر به گونه ای است که ادارات کل مخابرات استان ها نیز نه تنها کمکی به اشتغال جوانان در این حوزه نمی کنند، بلکه برخلاف رویه و نظر وزیر ارتباطات عمل کرده و کارشکنی می کنند.

عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: علاوه بر این در حوزه مخابرات روستایی و افراد فعال در این حوزه نیز نابسامانی هایی نیز وجود دارد که باید وزارتخانه پاسخگو باشد.

حسن پور افزود: بر این اساس آقای واعظی و معاونانش امروز بعدازظهر با حضور در فراکسیون تولید و اشتغال به سوالات نمایندگان عضو فراکسیون پاسخ خواهند داد.