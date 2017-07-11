۸۰ مددجوی کمیته امداد استان بوشهر به کربلای معلی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد لطفی در حاشیه اعزام مددجویان مددجویان تحت حمایت این نهاد به زیارت کربلای معلی، گفت: یکی از برنامه های فرهنگی کمیته امداد برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی برای مدجویان و اعزام آنان به اماکن مقدسه و زیارتی است.

وی با بیان اینکه این فعالیت فرهنگی در قالب طرح «شوق زیارت» برگزار می شود، افزود: در قالب این طرح، نیازمندانی که تاکنون موفق به زیارت اماکن مقدسه نشدند، در طول سال شناسایی و ساماندهی می‌شوند تا با کمک خیران، امکان سفر آنها به عتبات عالیات، مشهد مقدس و دیگر اماکن مقدسه فراهم شود.

لطفی خاطر نشان کرد: در همین راستا ۸۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان با همکاری خیران به کربلای معلی اعزام شدند و هزینه ای بالغ بر ۷۲۰ میلیون ریال برای ایاب و ذهاب آنها در نظر گرفته شده است.