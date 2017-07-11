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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

در قالب طرح شوق زیارت؛

۸۰ مددجوی کمیته امداد استان بوشهر به کربلای معلی اعزام شدند

۸۰ مددجوی کمیته امداد استان بوشهر به کربلای معلی اعزام شدند

بوشهر - مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از اعزام ۸۰ نفر از مددجویان تحت حمایت و نیازمند به زیارت کربلای معلی، در قالب طرح شوق زیارت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد لطفی در حاشیه اعزام مددجویان مددجویان تحت حمایت این نهاد به زیارت کربلای معلی، گفت: یکی از برنامه های فرهنگی کمیته امداد برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی برای مدجویان و اعزام آنان به اماکن مقدسه و زیارتی است.

وی با بیان اینکه این فعالیت فرهنگی در قالب طرح «شوق زیارت» برگزار می شود، افزود: در قالب این طرح، نیازمندانی که تاکنون موفق به زیارت اماکن مقدسه نشدند، در طول سال شناسایی و ساماندهی می‌شوند تا با کمک خیران، امکان سفر آنها به عتبات عالیات، مشهد مقدس و دیگر اماکن مقدسه فراهم شود.

لطفی خاطر نشان کرد: در همین راستا  ۸۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان با همکاری خیران به کربلای معلی اعزام شدند و هزینه ای بالغ بر ۷۲۰ میلیون ریال برای ایاب و ذهاب آنها در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4028003

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