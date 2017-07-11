به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به مناسبت حضور محمدعلی آذرشب، مشاور رییس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تونس، نشست علمی «بررسی چالشهای فرهنگی جهان اسلام» در مرکز مطالعات مسارات تونس برگزار شد.
محمدعلی آذرشب در سخنرانی خود در این نشست که با حضور محمد اسدیموحد، رایزن فرهنگی ایران در تونس و گروهی از اساتید دانشگاه و نویسندگان این کشور و همچنین گروهی از دانشجویان آفریقایی فارغالتحصیل مقطع دکتری دانشگاه زیتونه تونس برگزار شد، تأکید کرد: یکی از چالشهای مقابل نخبگان جهان اسلام، نبود گفتوگوهای رودرو و گفتوگوهای علمی است.
وی سپس با اشاره به آیات قرآن و آموزههای دینی، موضوع گفتوگو و گفتمان دینی و فرهنگی را یکی از راههای مهم برای مقابله با چالشهای فرهنگی جهان برشمرد.
این نشست با پرسش شرکتگنندگان درباره وضعیت جهان اسلام و بحرانهای کشورهای عربی و پاسخهای آذرشب به این پرسشها ادامه یافت.
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