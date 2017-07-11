هویت شناسی تاریخ تهاجمات فرهنگی را بی اثر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفت و گوی فرهنگی با موضوع جایگاه تاریخ پژوهی و تاریخ نویسی در ایران با حضور حجت الاسلام والمسلمین سعید فخرزاده رئیس واحد تاریخ شفاهی حوزه هنری و علی محمد طرفداری عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و ارتباط تلفنی با بابک سلامتی کارشناس تاریخی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه حجت الاسلام فخرزاده با بیان اینکه دو نوع مصرف برای تاریخ وجود دارد، گفت: مصرف تخصصی و دانشگاهی بعدی است که باید بر اساس اسناد باشد و کاملا تخصصی است. در حالی که در مصرف عمومی و فرهنگی که مخاطب مردم هستند، اطلاعات به گونه ای تنظیم می شود که روایی و خواندنی باشد نه به صورت علمی و سندی و به صحت مفاهیم توجه زیادی نمی شود.

وی هویت بخشی را یکی از مصارف اصلی تاریخ برشمرد و گفت: هرچه مردم یک کشور از تاریخ خود دور شوند آسیب پذیر تر است و زودتر تحت سیطره و تهاجم فرهنگی قرار می گیرند. به عنوان مثال در طول تاریخ هجمه های فراوانی به ایران صورت گرفته است. اما به دلیل حفظ هویت و زبان ایرانیان، تهاجمات در فرهنگ ایرانی هضم شده است.

رئیس واحد تاریخ شفاهی حوزه هنری در خصوص اختلافاتی که در بیان تاریخ وجود دارد، گفت: معاصرت و مفارغت دو آسیب بزرگ در زمینه تاریخ شناسی است. معاصرت زمانی است که ما بخش هایی از یک حادثه تاریخی را مشاهده و اطلاعاتی را از آن دریافت کرده ایم اما لزوما همه اطلاعات آن استخراج نشده است بنابراین قضاوت درستی در خصوص آن وجود ندارد و از سوی دیگر از یک واقعه تاریخی دور شده ایم و راویان و اطلاعات از بین رفته است که مفارغت اتفاق افتاده است.

حجت الاسلام فخرزاده در توضیح بیشتر گفت: برای بررسی تاریخ تا می توانیم باید منبع جمع آوری کنیم و همه زوایای پنهان یک واقعه را آشکار کنیم و سپس به تفسیر و قضاوت تاریخ بپردازیم.

در ادامه این برنامه، طرفداری گفت: اگر تاریخ را به معنای گذشته در نظر بگیریم، اهمیت تاریخ بسیار کلیدی و حیاتی می شود همانگونه که کشورهای بزرگ و ابر قدرت به موضوع تاریخ توجه ویژه ای دارند و کشورهای جهان سوم بی تفاوت بوده اند. عموم مردم روایتگری و بیان داستان وار ماجراها را بیشتر می پسندند به همین دلیل کل دنیا به این نتیجه رسیده اند که برای رواج و درک و فهم تاریخ در میان مردم باید از این روش استفاده کرد.

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: این نوع بیان تاریخ نیز تخصص خاص خود را می طلبد و تابع مقتضیاتی است و باید مبتنی بر داده های مستند و صحیح باشد و تنها شکل بیان آن را تغییر داد و به ذهن مردم نزدیک نمود.

در بخش دیگر این برنامه، سلامتی در گفت و گوی تلفنی گفت: بشر برای اینکه آینده خود را به درستی بسازد، نیازمند تصویرسازی است. بی گمان یکی از شاخصه های مهم و ضروری برای این برنامه ریزی، شناخت ظرفیت ها و توانایی هاست که تمام این توانایی ها در تاریخ خلاصه می شود. بنابراین دانستن تاریخ برای رسیدن به آینده مطلوب برای هر جامعه ای نیاز است.