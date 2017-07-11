به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر و معارفه مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان استان همدان با بیان اینکه هرجا دانشآموزان پای کار آمدند حماسهها آفریدند، گفت: ۳۰ مهر ۵۷ در همدان نمونه بارز آن بود که جرقهای برای ۱۳ آبان شد.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان با بیان اینکه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان نه تنها مولود انقلاب بلکه همزاد و جزئی از تاریخ انقلاب اسلامی است، افزود: این اتحادیه به عنوان میراثی ارزشمند در عرصه فرهنگی و تربیتی به ما رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان یک نهاد غیر رسمی حاکمیتی است که زیر نظر مقام معظم رهبری و توسط نماینده ایشان در فضای تعلیم و تربیت کشور فعالیت میکند، گفت: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان از بازوهای تربیتی و فرهنگی کشور در حوزه دانشآموزی است.
علامتی با بیان اینکه مقام معظم رهبری حساب ویژهای روی ظرفیتهای خودجوش و مردمی باز کرده است، گفت: یک نمونه از این موارد اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان است.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان به تعبیر «آتش به اختیار» برای مجموعههای فرهنگی اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری از ظرفیتهای مردمی در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی انتظاراتی دارند.
وی به مفهوم «آتش به اختیار» در حوزه مأموریتها و رسالتهای انجمنهای اسلامی دانشآموزان اشاره کرد و ادامه داد: در خصوص مفهوم آتش به اختیار، دلسوزی و دغدغهمندی برای شکلگیری جامعه آرمانی و اسلامی و مقابله با دشمن به طور طبیعی رکن اول است.
علامتی با تأکید بر اینکه مصاف حق و باطل به حساسترین مقطع خود رسیده است، گفت: باید در میدان جنگ فرهنگی تهدیدها، فرصتها، شرایط محیط و هجمه دشمن را شناخت و احساس مسئولیت کرد.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان سازماندهی «آتش به اختیار» را در قالب برنامهها و اهداف تشکل، ویژگی کار تشکیلاتی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان دانست و تأکید کرد: این تشکل از کارهای ناهماهنگ، پراکنده و بدون نظم به شدت جلوگیری و پرهیز میکند.
علامتی کار انقلابی را وظیفه امروز اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان دانست و اظهار داشت: این تشکل در راستای نیل به اهداف انقلاب اسلامی قدم برمیدارد.
وی بابیان اینکه روحیه انقلابی و وفاداری به آرمانهای امام(ره) و مقام معظم رهبری در استان همدان نهادینه شده است، گفت: همدان در خصوص وجود هیئتهای دانشآموزی الگو بوده و به نوعی دبیرخانه هیئتهای دانشآموزی در کشور است.
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