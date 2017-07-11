۹۰ درصد واحدهای مسکونی شهر جدید پرند آب رسانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صدرائیه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با استفاده از اعتبارات عمرانی و جاری، عملیات نصب انشعابات آب آشامیدنی و فاضلاب شهری بالغ بر ۱۰۰۰واحد مسکونی در شهر پرند انجام شد.

وی گفت: در راستای انجام تعهدات این شرکت مبنی بر تامین آب آشامیدنی واحد های مسکونی آماده در مسکن مهر شهر جدید پرند و همچنین نصب انشعابات جهت جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهری در این شهر، طی سه ماهه اول سال جاری عملیات نصب انشعابات آب آشامیدنی و فاضلاب شهری در ۵ تعاونی مسکونی این شهر بصورت کلی و برخی از تعاونی‌ها بصورت جزئی تا ورودی مجتمع های مسکونی در مرحله بهره برداری قرار گرفت.

وی ضمن تشریح عملیات مذکور گفت: این پروژه ها با استفاده از اعتبارات عمرانی و جاری و همچنین از محل طرحهای ملی و کلا با استفاده از لوله های پلی اتیلن سایز ۱۱۰ میلی متری به طول ۱۰۶۰ متر از اوایل سال جاری آغاز شده و با نصب انشعاب آب آشامیدنی به تعداد ۲۶۲ رشته در سایز ۱ اینچ و همچنین ۲۶۸ رشته انشعاب فاضلاب وهر کدام مجموعا برای۱۰۶۰ واحد مسکونی در تیر ماه جاری نیز به اتمام رسید که به محض نصب تانکرهای ذخیره ای توسط مالکین در محل ورودی و قبل از محل استقرار پمپ در مجتمع های مذکور، بهره برداری از این انشعابات آغاز خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره آبفای جنوب غربی استان تهران با بیان اینکه تعاونیهای مسکونی جدید که انشعابات آب شرب و فاضلاب شهری آنها جدیدا نصب شده است اظهار داشت : در حال حاضر و مطابق برنامه ریزیهای صورت گرفته بالغ بر ۹۰ درصد واحدهای مسکونی شهر جدید پرند دارای انشعابات آب آشامیدنی و فاضلاب شهری می باشند.

وی در پایان گفت: پیرو هماهنگی های بعمل آمده و توافقات صورت گرفته با مدیرعامل شرکت عمران پرند بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و پس از اتمام و آماده سازی واحد های مسکونی ، انشعابات آب و فاضلاب این واحد ها نصب و راه اندازی می گردد .



