دیدار «تیلرسون» با امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «رکس تیلرسون»، وزیر امور خارجه آمریکا امروز در دوحه پایتخت قطر دیدار و در مورد تحولات مربوط به بحران خلیج بحث و گفتگو کردند.



در این نشست همچنین بر حمایت واشنگتن از میانجیگری کویت برای حل بحران تاکید و روابط دوجانبه قطر و آمریکا، به ویژه موضوع مبارزه با تروریسم مورد مذاکره قرار گرفت.



وزیر امور خارجه آمریکا، سفر دوره ای خود به خاورمیانه را دیروز از کویت آغاز کرد. تیلرسون فردا نیز به عربستان سعودی خواهد رفت.



گفتنی است؛ دیروز دوشنبه، صباح خالد الحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا و مارک سیدول مشاور امنیت ملی بریتانیا پس از دیدار در قصر «بیان» استان حولی در کویت، ضمن اظهار نگرانی از ادامه بحران خلیج تمام طرف های بحران را به حل سریع این مسئله فرا خواندند.



عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، یمن، مصر، مالدیو، موریتانی و دولت طبرق لیبی در اوائل ماه ژوئن گذشته روابط دیپلماتیک خود با قطر را به اتهام «سیاست های مداخله گرایانه و حمایت این کشور از گروه های تروریستی» قطع کردند و از دیپلمات های قطری نیز خواسته شد تا از کشورهای فوق خارج شوند.



قطر این اتهامات را رد و آن را کمپین دروغ پردازی و ساختگی با هدف فشار برای کوتاه آمدن این کشور از تصمیمات ملی خود خوانده است.