۴وزنه بردار فارس در اردوی تیم ملی حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیئت وزنه برداری فارس، علی رهائی در خصوص حضور وزنه برداران استان فارس در اردوی تیم ملی اظهار کرد: با دعوت فدراسیون وزنه برداری کشور ۳ وزنه بردار از شهرستان مرودشت در اردوی تیم ملی که در شهرستان ورزقان از توابع استان آذربایجان شرقی در حال برگزاری است، حضور دارند.

رئیس هیئت وزنه برداری استان فارس با بیان اینکه اردوی تیم ملی بزرگسالان با حضور ۱۵ وزنه بردار در حال انجام است که رضا زارعی، محمد زارعی و جابر بهروزی از قهرمانان با اخلاق مرودشت در این اردو حضور دارند.

وی با بیان اینکه کسب قهرمانی و دعوت به تیم ملی با حداقل امکانات با همت خود قهرمانان و تلاش دلسوزانه مربیانشان جای تقدیر و تشکر دارد؛ ادامه داد : حمید رضا زارع از دیگر قهرمانان آینده دار با اخلاق مرودشتی نیز در اردوی تیم ملی نوجوانان تهران حضور دارد که تا کنون افتخارات بسیاری را برای ورزش فارس به ارمغان آورده اند.

رهائی با بیان اینکه حضورچهار وزنه بردار از این شهرستان در اردوی تیم ملی نشان دهنده توان بالای ورزش مرودشت در رشته وزنه برداری است که به نوعی سال ها با معرفی قهرمانان ملی خود را به عنوان قطب وزنه برداری استان معرفی و تثبیت کرده اند.

رئیس هیئت وزنه برداری استان فارس با بیان اینکه این رشته علیرغم مدال آوری و داشتن قهرمانان ملی در مظلومیت به سر می برد اضافه کرد : تاکنون اداره کل ورزش و جوانان فارس حمایت های خوبی از وزنه برداران استان داشته اند و نگاه ویژه جناب آقای کامیاب به این رشته پرطرفدار ورزشی به همراه همکاران دلسوزشان نوید روزهای خوب وزنه برداری فارس را می دهد.

وی افزود: قرار گرفتن اداره کل ورزش و جوانان فارس در ۳ رده برتر دستگاه های جذب کننده اعتبارات از سوی استانداری فارس این نوید را در فراهم کردن زیر ساخت ها نه تنها برای ورزش وزنه برداری بلکه برای تمامی رشته های ورزشی استان می دهد و لازم میدانم این افتخار را به اداره کل محترم ورزش و جوانان و استاندار ورزش دوست فارس تبریک بگویم .

رهائی اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام شده به زودی مسابقات قهرمانی استان در رده های سنی نونهالان ، نوجوانان و جوانان به همراه آموزشگاه های فارس با نظر شورای فنی و کمیته مسابقات انجام می گردد.

رئیس هیئت وزنه برداری استان فارس در خصوص ترکیب جدید آن هیئت نیز ابراز کرد: کمیته ها و روسای هیئت های شهرستان های فارس همچون گذشته به فعالیت های خود ادامه می دهند و بعد از ارزیابی لازم در صورت نیاز تغییراتی در برخی کمیته ها یا شهرستان ها انجام می پذیرد که این تصمیم گیری در شورای فنی هیئت انجام خواهد گرفت و در راستای تقویت این رشته پر مدال ورزشی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و از تمامی نقطه نظرات و پیشنهادات بهره می بریم.