به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی عصر جمعه در دیدار با فرماندار، شهردار، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر و عضو انجمن هنرهای نمایشی استان جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر ارسباران را یکی از کارهای خوب فرهنگی دانست و اظهار کرد: جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر از جمله فعالیت‌هایی است که بر تداوم و استمرار آن معتقد هستیم.

وی با اشاره به اینکه نماینده مردم اهر و هریس در مجلس طی نامه‌ای خواستار حمایت مادی از جشنواره تئاتر کوتاه اهر ارسباران شده‌اند، افزود: بر اساس دستوری که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده‌اند حدالامکان مساعدت‌ها را در ردیف بودجه لحاظ خواهیم کرد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: همان‌طور که بر تداوم این جشنواره معتقدیم بلکه برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر نهایت تلاش را می‌کنیم ولی بایستی از نظر محتوا که بتواند برای مخاطب قابل‌درک باشد مورد توجه قرار گیرد.

تخصیص بودجه برای تداوم جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر ضروری است

سید محمد عابدی فرماندار شهرستان اهر نیز در این دیدار بر حمایت همه‌جانبه از جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر تأکید کرده و گفت: جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر تاکنون با وجود کم و کاستی‌ها به دوره یازدهم رسیده و این امر نتیجه تلاش و کوشش مسئولین ذی‌ربط و دست‌اندرکاران است.

وی با اشاره به اینکه انتظار ما از مسئولان کشوری حمایت مادی و معنوی از جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر است، افزود: امیدواریم با رفع مشکلات و موانع پیشرو شاهد بین‌المللی برگزار شدن جشنواره تئاتر کوتاه در شهرستان باشیم.

عابدی در ادامه با ذکر اینکه اختتامیه اولین جشنواره سراسری عکس سال ارسباران را در پیش داریم، اضافه کرد: اولین جشنواره سراسری عکس سال ارسباران پس از انتشار فراخوان و شرکت عکاسان از جای‌جای کشور در این جشنواره اکنون به مرحله اختتامیه رسیده‌ایم که این آیین در روز اول هفته آینده در اهر برگزار می‌شود.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: با وجود اینکه اعتباری برای جشنواره سراسری عکس سال ارسباران پیش‌بینی‌نشده بود ولی هنرمندان این عرصه این جشنواره سراسری را برگزار کرده‌اند امیدواریم وزارت ارشاد نیز برای تداوم جشنواره عکس سال ارسباران خود حمایت‌های را از این رویداد فرهنگی دریغ نکند.

وی اضافه کرد: شهرستان اهر سالانه با برگزاری جشنواره‌های متعدد فرهنگی و هنری به شهر جشنواره‌ها معروف خواهد شد.

عابدی در پایان‌بر اختصاص بودجه سالانه به جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر ارسباران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد.

احمد رجب پور دبیر اجرایی یازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر (ارسباران) در ادامه این دیدار بر لزوم احداث خانه تئاتر تأکید کرده و خواستار حمایت مسئولین از جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر شد.

گفتنی است؛ پیش از این بیت‌الله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای درخواست تخصیص بودجه برای یازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر ارسباران را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده بود.