به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری ظهر شنبه در دیدار با سرپرست ارشاد دیلم اظهار داشت: حمایت از هنر و بخش فرهنگ را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم و خود را در کنار هنرمندان می‌بینیم.

وی با بیان اینکه حوزه انتخابیه من بهترین هنرمندان را دارد، تصریح کرد: در راستای کمک به این جامعه هدف هیچ کوتاهی نمی‌کنم و با کمک اهالی قلم دریک مهندسی فرهنگی کوتاه مدت چالش ها را شناسایی و مرتفع خواهیم کرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ادارات ارشاد در شهرستان‌های مختلف استان باید از سوی مدیران استانی و وزارت مطبوع مورد حمایت و کمک قرار بگیرند.

حجت‌الاسلام خدری بیان کرد: فرهنگ کشور به نظم، جهت‌گیری، جهت‌یابی و انسجام بخش‌های گوناگون دولتی و غیردولتی در باب فرهنگ نیازمند است.

وی افزود: وزارت ارشاد مسئولیت شناخت فرهنگ موجود کشور را بر عهده دارد و اگر در آن ضعف‌هایی دید آن را اصلاح و اگر در آن نفوذی هست، راه نفوذ را ببندد.

وی در پایان خواستار تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های فرهنگی در دست تکمیل اداره فرهنگ و ارشاد شد و ادامه داد: من مراحل تکمیل این پروژه‌ها را رصد و در این راستا باهرگونه کوتاهی برخورد خواهم کرد.

مهندسی فرهنگی تنها راهبرد پیشرفت نهادهای فرهنگی است

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم نیز با اشاره به چالش‌های پیش روی حوزه فرهنگ و ادب در این شهرستان اظهار داشت: مهندسی فرهنگی تنها راهبرد پیشرفت حوزه فرهنگ است و با عدم برنامه ریزی صحیح در این زمینه برنامه ها به کندی و یا اصلا اجرایی نمی‌شوند.

حمیدرضا اکبری بیان داشت: جامعه فرهنگی شهرستان دیلم نیازمند نگاه ویژه‌ای است؛ در حوزه اداری با کمبود شدید نیروی کیفی و باسواد در حوزه‌های مختلف هنری وفرهنگی برای ارشاد دیلم روبرو هستیم، به‌ویژه نیرویی که همسو با فعالیت‌های انجمن‌های ما باشد.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود از طریق مجاری قانونی این مهم در فرایندی کاملا مهندسی شده حل شود.