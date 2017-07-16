به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان در نشست خبری امروز خود در کنار علی کفاشیان به سؤالات و موضوعات مختلف درباره فوتسال پاسخ داد.

ترابیان در این نشست گفت: همه از توفیقات فوتسال باخبر هستند. این موفقیت‌ها اتفاقی نبوده است و با برنامه‌ریزی مدون به دست آمده است.

وی افزود: ما همیشه انتقاد سازنده را به جان خریده‌ایم. یکی از انتقادات این بود که چرا فوتسال همانند فوتبال برنامه تلویزیونی ندارد، ولی توانستیم برنامه ۲۰۲۰ را همانند برنامه ۹۰ برای فوتسال روی آنتن ببریم که این موضوع مهمی است. از همه می‌خواهم کمک کنند تا این برنامه بیشتر تقویت و به محتوای آن اضافه شود.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال درباره اینکه چرا بازی‌ها و اردوهای تیم ملی در شهرستان ها برگزار می‌شود؟ تأکید کرد: کمپ تیم‌های ملی در حال ترمیم است و یکی از بخش‌های آن سالن فوتسال است؛ به همین خاطر در مقطعی مجبور شدیم اردوهای تیم ملی را در شهرستان‌ها برگزار کنیم. البته این چیز عجیب و تازه‌ای نیست و بسیاری از کشورهای دنیا مثل فرانسه و ایتالیا هم بازی‌ها و اردوهای تیم ملی خود را در شهرهایی به جز پایتخت خود برگزار می‌کنند.

ترابیان در ادامه درباره گرفتن میزبانی جام جهانی فوتسال یادآور شد: گرفتن میزبانی، اراده ملی می‌خواهد و باید در بخش‌های مختلف قدرت و دولت همراهی صورت بگیرد. ژاپن برای گرفتن میزبانی، ستادی را تشکیل داده است که در این ستاد، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن از اعضای ساده آن هستند.

وی ادامه داد: ما از نظر پیشرفت فوتسالی از ژاپن بالاتریم. لیگ فوتسال ژاپن با الگو از لیگ ما آغاز به کار کرد. ژاپنی‌ها از سال ۱۹۹۹ دنباله‌روی ما بوده‌اند، ولی اراده ملی آنها برای گرفتن میزبانی قوی‌تر است.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال تأکید کرد: در ستاد ژاپن برای گرفتن میزبانی جام جهانی، اعضایی از وزارت خارجه و حتی گمرک ژاپن، عضو هستند. هر مؤسسه، وزارت و یا ارگانی که به شکلی به فوتبال و فوتسال ربط پیدا می‌کنند، نماینده‌ای در این ستاد دارند.

ترابیان همچنین درباره درآمدزایی در فوتسال و بحث بلیت‌فروشی باشگاه‌ها خاطرنشان کرد: این موضوع مورد علاقه باشگاه‌های بزرگ نیست. از قدیم این‌طور بوده است که در مسابقات فوتسال، بلیت‌فروشی در سالن نمی‌شده است. شروع این موضوع زمان می‌برد چرا که بعضی باشگاه‌ها علاقه ندارند و روی تماشاگران حساسیت‌های خاصی دارند.