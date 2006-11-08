خلق اثر مذهبی انتزاعی تأثیر بسیاری بر ذهن مخاطب دارد

یاسمین سینایی از هنرمندان مجسمه ساز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر بیشتر آثار مذهبی خلق شده، دچار کلیشه هستند که برای رفع این ضعف و نقص می بایست هنرمندان طرحی را ارائه دهند که از جنبه تکراری که در آثار وجود دارد دور شوند.

سینایی تصریح کرد: در خلق یک اثر هنری با ویژگی های حماسه عاشورا می بایست جنبه های معنوی کار را در نظر گرفت و در واقع این نکته حائز اهمیت است که در طراحی اثر هنری مربوط به عاشورای حسینی، اثر خلق شده باید از هرگونه ابهام به دور باشد .



وی یرهیز از ابهام را یکی از ویژگیهای مهم اثر هنری مذهبی اعلام کرد و یادآور شد: پرهیز از ابهام زدایی به این معنا است که هنرمند با قدری تأمل و تعمق در خلق اثر خود بتواند با اثر ارتباط برقرار کند، در واقع هدف خویش را در معنویت کار قرار دهد و شرایطی را ایجاد کند که مخاطب با طرحی که هنرمند در اعماق واقعه عاشورا ترسیم کرده، به تفکر واداشته شود .

سینایی گفت: همان طور که در اروپا اوج زیبایی هنری به دوره رنسانس مربوط می شود و این زیبایی خود را در آثار هنری کلیساها نمایان می کند، به همین علت هنرمندان این آثار در خلق اینگونه تصاویر بسیار مشتاق بودند، بنابراین در کشور ما نیز با طرحی که در نماد سازی واقعه عاشورا داده شده است اگر هنرمندان در کارهای خود قدری جدی تر به این موضوع بیاندیشند می توانند موفق تر عمل کنند.

وی یادآور شد: آشنایی هنرمندان با مسائل مذهبی یکی از شرایط مهم در خلق یک اثر هنری موفق است ولی متأسفانه در کشور ما این موضوع آنگونه که باید مطرح نشده، پس در اینجا لازم است که مراکز فرهنگی و هنری به هنرمندان توجه بیشتری نشان دهند و با برگزاری جشنواره های مختلف در این زمینه ها عاملی برای تشویق هنرمندان آثار مذهبی باشند.