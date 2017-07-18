به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند که امروز با حضور بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، ماشاالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون و جمعی از تعاون گران و نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق تعاون برگزار شد گفت: امروزه دنیای الکترونیک یکی از موضوعات مهم زندگی بشری شده و کارت بازرگانی یکی از موضوعات قابل اهمیت در حوزه صادرات و واردات برای تجار، بازرگانان از جمله تعاون گران است

وی با بیان اینکه با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب در این خصوص، ساماندهی کارت های بازرگانی برای تعاون گران در رأس اولویت های اتاق تعاون ایران قرار گرفت ادامه داد: همچنین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین شعار امسال، هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران اقداماتی انجام داد که یکی از این اقدامات، راه اندازی سامانه یکپارچه کارت هوشمند بازرگانی است.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران افزود: با توجه به اینکه بعضاً مشاهده می شد با کارتهای بازرگانی غیرهوشمند، بهره برداری های سوری از سوی برخی تجار صورت می گرفت از همین روی تصمیم به راه اندازی سامانه مذکور گرفته شد.

وی با اشاره به همکاری و تعامل اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی برای هوشمند سازی کارتهای بازرگانی اظهار داشت: خوشبختانه اتاق بازرگانی از سالهای قبل زیرساخت های لازم برای راه اندازی این سامانه فراهم کرد و همگام با آن نیز اتاق تعاون ایران مقدمات صدور کارت بازرگانی هوشمند برای تعاون گران را آغاز کرد تا امروز شاهد رونمایی از این سامانه باشیم.

کریمی گفت: سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به سامانه های ثبت احوال، پلیس و سازمان امور مالیاتی نیز متصل است تا اطلاعاتی که توسط تجار برای دریافت کارت بازرگانی در سامانه ثبت می شود مورد پایش قرار گیرد.

راه اندازی سامانه یکپارچه کارت هوشمند بازرگانی اتاق تعاون ایران باتوجه به حساسیت های امنیتی و سهولت در روند صادرات و واردات کالا و راحتی بازرگانان از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ با همکاری واحد سامانه کارت هوشمند اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران آغاز بکار کرد که در ابتدا دریافت سیستمی گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم در دستور کار قرار گرفت و در ادامه روند اجرایی صدور و چاپ کارت جهت اتاقهای کشور بوقوع پیوست.

از جمله فعالیت های انجام شده در اصلاح ساختار سامانه کارت هوشمند بازرگانی شامل این موارد است:

۱-بررسی پرونده ها و ایجاد فایل های الکترونیکی

۲-ایجاد بانک اطلاعاتی اعضاء و کدگذاری پرونده ها

۳-ایجاد حساب کاربری و راه اندازی ارتباط سیستمی با کاربران اتاقهای کشور

۴-بروز رسانی و تکمیل فرمهای صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت

۵-بروزرسانی پرونده کاربران اتاق های کشور

۶-برگزاری ۲ مرحله آموزش مالی و آشنایی با سامانه کارت هوشمند بازرگانی جهت اتاقها

بازرگانانی که برای اولین بار می خواهند کارت عضویت و بازرگانی دریافت کنند باید از طریق سایت http://cscs.ir درخواست خود را ارسال کنند.