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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

باوجود آغاز فاز ۳فیلترینگ هوشمند؛

دسترسی به صفحات فیلترشده اینستاگرام ممکن شد

دسترسی به صفحات فیلترشده اینستاگرام ممکن شد

در حالی که پروژه فیلترینگ هوشمند وارد فاز سوم اجرا شده است، دسترسی به صفحات فیلترشده شبکه اجتماعی اینستاگرام برای کاربران ممکن شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه فیلترینگ هوشمند تاکنون روی شبکه اجتماعی اینستاگرام پیاده سازی شده بود که با اجرای آن، دسترسی به صفحاتی که دارای عکس، متن و ویدئوی غیرمجاز و دارای مصادیق مجرمانه بود، غیر ممکن بود.

چند روز پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان فاز دوم این پروژه خبر داد و اعلام کرد: پروژه فیلترینگ هوشمند وارد فاز سوم اجرا شده است.

هم اکنون و با آغاز این پروژه، برخلاف انتظار، دسترسی به صفحاتی که تاکنون در شبکه اجتماعی اینستاگرام مسدود بود، ممکن شده است.

به نظر می رسد این موضوع به دلیل اشکالات فنی در اجرای این پروژه اتفاق افتاده است.

پیگیری خبرنگار مهر برای دلیل این موضوع ادامه دارد.

کد مطلب 4035377

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