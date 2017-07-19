۸ لایحه جدید دولت در مجلس اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تعدادی طرح و لایحه اعلام وصول کرد.

لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین جمهوری اسلامی ا یران و دولت جمهوری عراق اعلام وصول شد.

همچنین نمایندگان ملت، لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه بهداشت و قرنطینه گیاهی را اعلام وصول کردند.

علاوه بر این لایحه موافقت نامه همکاری بین ایران و آذربایجان در زمینه پیشگیری، محدود سازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری نیز اعلام وصول شد.

وکلای ملت همچنین لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک ایران و اداره کل گمرکی جمهوری سوسیالیستی ویتنام را اعلام وصول کردند.

نمایندگان علاوه بر این لایحه عضویت ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی و لایحه عضویت ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه را نیز اعلام وصول کردند.

هیئت رئیسه مجلس همچنین لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار، لایحه موافقت نامه تأسیس دالان حمل و نقل بین‌المللی بین ایران، افغانستان وهند را اعلام وصول کرد.

وکلای ملت همچنین طی درخواستی خواستار استرداد طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شدند. علاوه بر این طرح اصلاح تبصره ای از ماده ۱۱۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس نیز اعلام وصول شد.