به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت حبیب الله کاسه ساز را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت هنرمند متعهد و انقلابی، آقای حبیب الله کاسه ساز ، موجب تاسف و تاثر گردید.

آن مرحوم همواره در خدمت به حفظ ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس بودند و آثار ارزشمندی بعنوان تهیه کننده در حوزه سینما از خود به یادگار گذاشتند .

اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان ایشان به جامعه هنرمندان و سینماگران کشور ، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند متعال مسئلت میکنم .

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی