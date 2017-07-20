آیت الله سید احمد میرعمادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آرامش روحی در سایه حجاب و عفاف است، اظهار داشت: بی حجابی موجب تشویش روحیه افراد می شود.

وی با بیان اینکه فلسفه حجاب مسئله استحکام نظام خانواده است، زن و مردی که حجاب داشته باشند تمرکز شان روی خانواده خودشان است، تصریح کرد: علت آنکه سن ازدواج بالا رفته نیز این است که آلودگی در جامعه وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: اگر زن و مرد بی حجاب باشند خانواده متلاشی می شود.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه بی حجابی و برهنگی باعث از هم گسستگی زندگی خانواده می شود، گفت: حجاب باعث هویت بخشیدن به زن است، بر اساس آیات خداوند متعال به سه گروه از انسان ها هویت داد، آن سه گروه بردبار، باحیا و پاکدامن هستند.

وی با بیان اینکه حجاب و عفاف موجب پاکدامنی جامعه است و صیانت از حریم خانواده در سایه حجاب و عفاف است، تصریح کرد: بعضی مواقع می بینیم که عده ای عمدا بی حجابی را رواج می دهند و با وضع بسیار نامناسبی در جامعه حاضر می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر لزوم انجام فریضه امر به معروف در حوزه بی حجابی و بدحجابی گفت: این دستور خداست و دستور خدا را نادیده نگیرید.