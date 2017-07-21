به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع برق آذربایجان غربی، اکبر حسن بگلو با اشاره به چگونگی مصرف در کشور و آذربایجان غربی اظهار کرد: با توجه به مصرف بالای برق در کشور، مردم باید در کاهش مصرف برق همکاری کنند تا قطعی برق در سطح کشور و استان روی ندهد.

وی ادامه داد: شرکت توزیع برق به یک میلیون و ۱۵۰ هزار مشترک خدمات‌رسانی می‌کند که از این تعداد ۲۷ هزار و ۳۸ روستا در سطح استان برق دارند و تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار و تمامی شهرهای استان دارای برق هستند.

وی اظهارکرد: با توجه به اینکه این روزها هوا گرم است، مصرف برق کشور در چند روز گذشته به ۵۵ هزار و ۴۰۰ کیلوات رسیده و نیروگاه‌های برق کشور توانایی تولید برق بیش از این را ندارند و اگر در مصرف برق صرفه‌جویی نشود کشور با قطعی برق روبه‌رو می‌شود.

حسن بگلو اضافه کرد: ۴۰ درصد مصرف برق در سطح استان مربوط به مصرف خانگی است که ۲۶ درصد این مصرف مربوط به وسایل گرمایشی و سرمایشی است و ۱۴ درصد بقیه برای مصارف دیگر است.

وی افزود: کسانی که از کولرهای گازی استفاده می‌کنند دمای آن را بین ۲۳ تا ۲۵ درجه تنظیم کنند تا مصرف برق افزایش نیابد و کسانی که از کولرهای آبی استفاده می‌کنند آن را در دور کم قرار دهند.

حسن بگلو گفت: از ساعت ۱۲ ظهر تا ساعت‌ ۴ بعد از ظهر و نیز از ساعت ۲۰ تا ۲۳ بیشترین‌ پیک ساعت مصرف برق است و در این ساعات بیشترین مصرف برق در سطح کشور صورت می‌گیرد که مردم اگر در این ساعات برق را کاهش دهند کمک بزرگی به شرکت توزیع برق کرده‌اند.

وی افزود: ۲۲ درصد برق در کشاورزی مصرف می‌شود که با توجه به اینکه آذربایجان غربی قطب کشاورزی در کشور است بنابر این مصرف برق در این بخش نیز زیاد است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی گفت: ۲۲ درصد مصرف برق در سطح استان در صنعت مصرف‌ می‌شود و هشت درصد نیز در بخش تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر این بخش‌ها نیز صرفه‌جویی کنند مصرف برق در کشور کاهش می‌یابد.