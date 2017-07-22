علت لغو سفر وزیر به میناب بازدیدهای طولانی وکمبود سوخت بالگرد بود

هوشنگ ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خبر تراژدی غم بار دشت میناب در مورد علت لغو سفر وزیر نیرو به شهرستان میناب بیان داشت: چیت چیان وزیر نیرو پس از بازدید دوره ای از استان خوزستان عصر روز دوشنبه جهت افتتاح و بازدید از چندین پروه در حوزه آب رسانی و تولید برق وارد هرمزگان شده و صبح روز سه شنبه به همراه دکتر جادری استاندار، حجت الاسلام ذوالقدر نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران صنعت آب و برق استان راهی شهرستان بشاگرد شدند.

وی عنوان کرد: طبق برنامه از پیش تعیین شده وزیر نیرو بایستی پس از افتتاح پست برق ۲۳۰-۲۰/۶۳ کیلو ولت جگدان در شهرستان بشاگرد و بهره‌برداری از مجتمع آبرسانی سهران، در شهرستان میناب نیز حضور یافته و طرح های اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی اراضی ۲۵۰۰ هکتاری شمال دشت میناب تحت پوشش سدهای شمیل و نیان و عملیات اجرایی شبکه اصلی توزیع آب جهت مجتمع گلخانه ای را کلنگ زنی می کردند که به دلیل پرواز طولانی بالگرد جهت بازدید هوایی وخارج از نوبت پروژه های منطقه بشاگرد و ضرورت سوخت گیری مجدد ، امکان پرواز به سمت شهر میناب نبود و بالگرد مجبور به بازگشت به فرودگاه بندرعباس شد.

ملایی خاطرنشان کرد: وسعت منطقه بشاگرد و پراکندگی روستاها ، دیدار های مردمی وزیر و حضور در جمع مسئولین منطقه و طولانی شدن گفتگوها نیز از دیگر دلایل به طول انجامیدن حضور وزیر نیرو در منطقه بشاگرد بود.

لازم به ذکر است پروژه های طرح تامین و انتقال آب اضطراری به بندرعباس از سدهای شمیل و نیان ، اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی اراضی ۲۵۰۰ هکتاری شمال دشت میناب تحت پوشش سد های شمیل و نیان و عملیات اجرایی شبکه اصلی توزیع آب جهت مجتمع گلخانه ای با حضور مهندس حاج رسولیها مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افتتاح و به بهره برداری رسید.