سکه طرح جدید ۱۴۰۰ تومان ارزان شد/نرخ دلار به ۳۷۷۹ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱۴۰۰ تومانی به یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۲۵۰ تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم با هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان رسید.

همچنین نیم سکه ۶۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی ۲۴۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۵ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۶۷۱ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۷۹ تومان، یورو ۴۴۳۴ تومان، درهم امارات ۱۰۳۲ تومان، پوند ۴۹۱۱ تومان و لیر ترکیه ۱۰۹۷ تومان است.