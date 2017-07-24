بررسی بیشتر درباره دغدغه های بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر نشست هم اندیشی بررسی و بازنگری مقررات و آئین نامه های مربوط به سازمان میراث فرهنگی در خصوص صنعت هتلداری کشور و نیز تعیین نحوه و شرایط تفویض اختیار وظایف غیرحاکمیتی سازمان به تشکل های اقامتی استانها و همچنین بحث تبادل نظر در خصوص تمامی ارتباطات و تعاملات مابین سازمان و تشکل ها از ظهر روز یکشنبه اول مردادماه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد و تا بعدازظهر ادامه داشت.

در این برنامه میرهادی قره سید رومیانی که به تازگی طی حکمی از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی سرپرست معاونت گردشگری کشور را برعهده گرفته بود در این برنامه حضور پیدا کرد و پس از شنیدن نقطه نظرات مختلف اعضای جامعه هتلداران ایران و مدیران گروه های هتلداری و دغدغه های آنها گفت: نمی دانم چرا سازمانی که باید تسهیل گر امور شما باشد و باید از شما در برابر دستگاههای دیگر دفاع کند به دشمن شماره یک شما تبدیل می شود. همه شما از سازمان یک دید نظارتی حاکمیتی شمشیرزن و دشمن محور نگاه می کنید که این نشان می دهد که احتمالا روند خوبی را نداشته است.

وی گفت: ما ناراحت هستیم از اینکه می شنویم در کشوری که همه تلاش می کنند حوزه توریست رونق پیدا کند شما با در بسته روبرو بوده اید و یا گوش شنوایی نبوده است.

سرپرست معاونت گردشگری کشور تصریح کرد: بزرگترین تهاجم فرهنگی این است که سرمایه گذار را پشت در بسته نگه داشته و به دشمن آن تبدیل شویم. باید این مشکلات را حل کرد.

رومیانی ادامه داد: ما نتوانسته ایم تعامل خوبی با بخش خصوصی برقرار کنیم اینکه دغدغه همه اشتغال، تولید و اقتصاد است بر می گردد به اینکه ما از اقتصاد نفتی برون رفت داشته باشیم، این موضوع نیازمند تعاملی است که موجب شود بخش خصوصی قیم خودش باشد.

وی گفت: سازمان میراث فرهنگی را خانه دوم خود بدانید. اگر هر اداره کلی همراه نیست به ما بگویید چون ما با آنها جلسه گذاشتیم و برای همه مدیران دغدغه ایجاد کردیم و آنها هم باید پاسخگو باشند و این حالت سلبی که سازمان میراث فرهنگی فقط ممنوعیت ایجاد می کند را باید از بین برد.

رومیانی ادامه داد: دغدغه های خود را در قالب اتاق فکر جمع کرده و به مرکز بفرستید اما از حوزه علمی و پژوهشی هم باید استفاده کنیم و معضلات را به مرکز پژوهش های مجلس بفرستیم تا پردازش کنند و حوزه هایی که نیازمند تقنین است را به سمت قانونگذار ببریم و بقیه حوزه ها با آئین نامه اصلاح شوند.

سرپرست معاونت گردشگری کشور گفت: یک آئین نامه ای تنفیذ شده که مشکلات زیادی را بوجود آورده؛ آئین نامه دومی هم به آن شیفت شده که نه اجرا کننده و نه مورد اجرا که هیچ کدام نمی دانند با آن چه کنند. زمانی که من تازه ۲ روز بود به سازمان میراث فرهنگی آمده بودم یکی از نمایندگان مجلس گفت در تدوین برنامه ششم حتی یک کلمه از سازمان میراث فرهنگی در آن نیامده است. من از آنها در این باره کمک خواستم چند روز بعد مصوبات لازم را از مجلس گرفتیم و شما را از شبکه سازماندهی شده قبلی که قانون نظام صنفی داشت جدا کرده و در کویر بیابان برهوتی که هیچ سازوکار و ساختار ندارد می خواهیم رها کنیم. به تبع شما هم دغدغه های خود را مطرح می کنید. بالاخره باید تکلیف مشخص شود.

وی گفت: من اینجا برای اولین بار است که شنیدم هتلداران نمی توانند دلار از گردشگران خارجی بگیرند. باید گفت که روزی که گردشگری داخلی و خارجی حتی بتواند از سوپرمارکت خرید کنند و دلارش را همانجا چنج کند ما کار اساسی کرده ایم. همه باید ارز بین المللی بشناسند و با آن مبادله کنند.