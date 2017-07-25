بازدید هیئت تجاری کره جنوبی از واحدهای تولیدی در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، کامران علیپور معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بعدازظهر سه شنبه در بازدید هیئت تجاری شرکت هیونوا کره جنوبی در آمل به خبرنگاران با بیان اینکه دومین نشست انتقال فناوری بین کشورهای ایران و کره جنوبی در تهران برگزار شد افزود: در این نشست ۶ شرکت تجاری از کره جنوبی و ۴۰ شرکت تجاری از ایران حضور داشتند.

وی هدف از این نشست را موضوعات انتقال تجربیات، تکنولوژی، کاهش هزینه‌ها، انتقال سرمایه گذاری و بالا بردن روابط اجتماعی بین شرکت‌های ایران و کره جنوبی اعلام کرد و با اشاره به اینکه در این نشست مقرر شد تا شرکت‌های کره ای از واحدهای مشابه در ایران بازدید کنند, ادامه داد: این شرکت که از آمل بازدید کرد در زمینه ریخته گری و تولیدات قطعات خودرو و کشتی فعالیت دارد که امیدواریم تفاهم نامه امضاء شود.

وی ادامه داد: شرکت کره ای ابراز علاقه کرد تا تمام انتقال تجربیات چندین ساله خود را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهد.