به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر هنرمندان کشورمان که ۱۲۴۸ اثر به بخش هنرهای تجسمی این جشنواره ارسال کرده اند، هنرمندان کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا، مکزیک، ترکیه، ایتالیا، آلمان، اکوادور، لهستان، کره جنوبی، روسیه بیشترین آثار ارسالی را در بخش بین الملل به دبیرخانه داشتند.

هیات انتخاب پس از بررسی کامل آثار راه یافته به بخش مسابقه، نتایج را به تفکیک در رشته های عکس، پوستر، تصویرسازی، کاریکاتور، هنرهای مفهومی، ویدیوآرت را که درباره موضوع ششمین دوره جشنواره و حفظ محیط زیست است انتخاب و معرفی می کند.

ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران از ١٨ تا ٢٤ شهریورماه در تهران و به صورت همزمان در سراسر کشور در بیش از ۱۸۰ مرکز اکران سینمایی برگزار می شود.