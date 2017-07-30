ایران مخالف هرگونه اقدامی در جهت تجزیه عراق است

حسن هانی زاده کارشناس مسائل منطقه پیرامون همه پرسی استقلال کردستان عراق و موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسئله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه پرسی استقلال منطقه کردستان عراق که قرار است در سوم مهرماه برگزار شود مقدمه ای در راستای جداسازی آن منطقه از پیکره کشور عراق است که می تواند پیامدهای منفی برای آن کشور و همچنین دیگر کشورهای منطقه به دنبال داشته باشد.

این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه پس از سرنگونی رژیم بعث عراق از سال ۲۰۰۳ به این طرف، منطقه کردستان عراق نسبت به دیگر مناطق این کشور از رفاه و ثبات بهتر و بیشتری برخوردار بوده، تصریح کرد: این مسئله بنا به دلایل مختلفی حکمفرما شده است که یکی از آنها می تواند برخورداری اقلیم کردستان از ۱۷ درصد بودجه کل کشور باشد.

هانی زاده گفت: امروز و پس از سه سال درگیری عراق با تروریست ها و به دلیل برخی اختلافات دیرینه سیاسی در داخل آن کشور میان احزاب مختلف، مقامات اقلیم کردستان به خصوص آقای بارزانی به دنبال استقلال آن منطقه و جداسازی کردستان از عراق هستند که اگر این اتفاق رخ بدهد به جنگ خونین داخلی منجر می شود چرا که دولت عراق چه اهل سنت و چه شیعیان آن موافق جدایی کردستان از عراق نیستند مضاف بر اینکه این اتفاق می تواند تبعات منفی منطقه ای را هم در بر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در میان مقامات و شخصیت های کردستان عراق، افراد مطرح و تأثیرگذاری چون جلال طالبانی و فواد معصوم که رئیس جمهور آن کشور هم می باشد، مخالف جداسازی و استقلال کردستان از کشور هستند اما همچنان آقای بارزانی تلاش بسیاری را در این رابطه انجام می دهد.

این کارشناس مسائل منطقه در پایان افزود: موضع جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و یکپارچگی کشور عراق است و ما نسبت به تبعات منفی این مسئله برای عراق و کشورهای همسایه آن در جریان سفرهای اخیر آقایان جلال طالبانی و حیدرالعبادی به تهران به آنها هشدار دادیم و همچنین مخالفت خود را در قبال جداسازی کردستان عراق و هر گونه اقدامی در راستای تجزیه آن کشور اعلام کردیم، چرا که ایران این موضوع را تهدیدی امنیتی برای تمام منطقه می داند و لذا تلاش هایی را در جهت جلوگیری از رخ دادن چنین اتفاقی داشته و خواهد داشت.