مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه کردستان افتتاح شد

بە گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبە ۴ مرداد ماه، مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه کردستان باحضور مالک هاشمی رایزن فرهنگی ایران در شهر سلیمانیه و شماری از مسئولین مربوط به حوزه آموزش عالی و اتباع خارجی در محل دانشگاه کردستان افتتاح شد.

عبدالله حسن زاده رئیس روابط بین الملل دانشگاه کردستان در این مراسم گفت: هدف از افتتاح این مرکز آشنایی بیش از ۴۶ دانشجوی خارجی به ویژه دانشجویان اقلیم کردستان کە در حال حاضر در کردستان تحصیل می کنند با زبان فارسی است.

وی با اشاره به اینکە هم اکنون دانشگاه کردستان رئیس کارگروه های ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های کشور است، اعلام کرد کە دانشگاه کردستان با ۸ دانشگاه شمال عراق از جملە صلاح الدین، سلیمانیه پلی تکنیک سلیمانیه، راپرین، چرمو، گرمیان، حلبچه و کویه تفاهم نامە همکاری در زمینە های آموزشی و پژوهشی دارد.