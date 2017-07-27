  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف بیش از یک و نیم تن مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان مسلح

کشف بیش از یک و نیم تن مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان مسلح

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف یک تن و ۵۳۶ کیلو مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان مسلح و دستگیری سه قاچاقچی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: در راستای مبارزه شبانه روزی با قاچاق مواد مخدر، ماموران انتظامی شهرستان سراوان یک باند مسلح را که با استفاده از خودروهای کوهستانی، مواد مخدر را از نقاط صفر مرزی، وارد استان می کردند، شناسایی کردند.پ

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: تیم های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس پس از تحت نظر قرار دادن تحرکات اعضای این باند، یک دستگاه خودرو تویوتا حامل مواد مخدر را که در شیار های ارتفاعات منطقه «گشت» استتار شده بود، شناسایی کرده که قاچاقچیان مسلح با مشاهده تیم های تخصصی پلیس با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند.

وی با اشاره به حدود نیم ساعت درگیری مسلحانه و تنگ شدن عرصه بر قاچاقچیان مسلح گفت: سوداگران مرگ با توجه به آتش پر حجم تکاوران پلیس، از منطقه متواری شده و در بازرسی از خودرو قاچاقچیان، ۹۸۷ کیلو تریاک کشف شد.

رحیمی با اشاره به اجرای یک عملیات دیگر علیه قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در این عملیات ماموران انتظامی شهرستان های  ایرانشهر و زاهدان با شناسایی سه دستگاه خودرو حامل مواد مخدر ضمن دستگیری سه قاچاقچی، در بازرسی از این خودرو ها ۴۵۸ کیلو تریاک و ۹۱ کیلو حشیش کشف کردند.

کد مطلب 4042555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها