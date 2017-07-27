کشف بیش از یک و نیم تن مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: در راستای مبارزه شبانه روزی با قاچاق مواد مخدر، ماموران انتظامی شهرستان سراوان یک باند مسلح را که با استفاده از خودروهای کوهستانی، مواد مخدر را از نقاط صفر مرزی، وارد استان می کردند، شناسایی کردند.پ

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: تیم های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس پس از تحت نظر قرار دادن تحرکات اعضای این باند، یک دستگاه خودرو تویوتا حامل مواد مخدر را که در شیار های ارتفاعات منطقه «گشت» استتار شده بود، شناسایی کرده که قاچاقچیان مسلح با مشاهده تیم های تخصصی پلیس با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند.

وی با اشاره به حدود نیم ساعت درگیری مسلحانه و تنگ شدن عرصه بر قاچاقچیان مسلح گفت: سوداگران مرگ با توجه به آتش پر حجم تکاوران پلیس، از منطقه متواری شده و در بازرسی از خودرو قاچاقچیان، ۹۸۷ کیلو تریاک کشف شد.

رحیمی با اشاره به اجرای یک عملیات دیگر علیه قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در این عملیات ماموران انتظامی شهرستان های ایرانشهر و زاهدان با شناسایی سه دستگاه خودرو حامل مواد مخدر ضمن دستگیری سه قاچاقچی، در بازرسی از این خودرو ها ۴۵۸ کیلو تریاک و ۹۱ کیلو حشیش کشف کردند.