آموزش وظایف اجتماعی به دختران امری ضروری است

فاطمه دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر اظهار داشت: این دهه پر برکت آغازش با میلاد مبارک دختر گرامی هفتمین امام شیعیان و پایانش میلاد مسعود خورشید تابناک ایران زمین حضرت علی بن موسی الرضا (ع) گره خورده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره آتنا اصلانی که در روز های اخیر همه ما را غصه دار کرد، افزود: چه زیبا تر است که بیاندیشیم به دیگر آتنا های عزیز سرزمین مان و مسئولیت خطیر تک تک افراد جامعه علی الخصوص مادران ارجمند در قبال این نورسته های انعطاف پذیر و زیبا را یادآور شویم.

مدیرکل امور بانوان استانداری بوشهر تصریح کرد: توجه به کودکان و محبت به آنها در دوران کودکی و نوجوانی از جمله مهم ترین موارد تربیتی در فرزندان به خصوص دختران می باشد، زیرا در بهره مندی فرزندان از اعتماد به نفس و ایمان راستین، به آنها کمک بسیاری می کند.

دهقانی خاطر نشان کرد: اصرار به حفظ حرمت دختران ،ارتباط مستقیمی با پرورش نسل آینده ایران دارد چرا که این عزیزان، از همین سنین جوانی برای پذیرفتن مسئولیت خطیر مادری و همسری و مسولیت پذیری جهت ایفای نقش های اجتماعی آماده خواهند شد.

وی گفت: باید همه با هم، دست در دست همدیگر در تعلیم و تربیت صحیح دخترانمان بکوشیم و با رفتاری عاطفی وعاشقانه،طرح عمیق ترین رابطه دوستانه را با این قشر آسیب پذیر و به دنبال آن ، جذب اعتماد مطلق ایشان را در اولویت فعالیت های روزمره خود قرار دهیمـ.

مدیرکل امور بانوان عنوان کرد: هم چنین با آموزش صحیح و کاربردی ،دخترانمان را که در مرکز آسیب های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی،اینترنت و شبکه های ماهواره ای می باشند را به سمت و سوی تحصیلات،هنر و خلاقیت سوق داده و مرتبا زنان ایرانی موفق بین المللی امثال مریم میرزخانی ها را جهت الگو پذیری آنها قرار دهیم تا بتوانیم تصویری منحصر به فرد از قداست زن را در ذهن شان،حک کنیم.

دهقانی بیان کرد: بی شک بازتاب این حرکت اجتماعی گسترده در وهله اول موجب نشاط و شادابی خانواده هایمان خواهد شد و به دنبال آن نشاط و شادابی اجتماع را تضمین خواهیم کرد.