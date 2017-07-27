به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایوب سلیمانی پیش از ظهر پنجشنبه در پنجمین جلسه شورای عمومی فرماندهان انتظامی استان البرز، اظهار کرد: جایگاه نیروی انتظامی در هندسه انقلاب شکوهمند اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و رفیع است.

معاون هماهنگ‌کننده ناجا بیان کرد: همان‌گونه که فرمانده معظم کل قوا در بیانات گوهربار خود فرموده‌اند ستون کشور امنیت بوده و نیروی انتظامی ستون اصلی این امنیت است.

سردار سلیمانی اضافه کرد: مقام معظم رهبری بر تقویت همه‌جانبه سازمان پلیس تأکیددارند و توسعه ساختار این نیرو از منویات ایشان است.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی از بدو تأسیس تاکنون روند رو به رشدی داشته و هرگز در مسیر خود متوقف نشده و خوشبختانه قطار پلیس روی ریل موفقیت به سمت هدف‌های متعالی و کمال پیش می‌رود.

پرداخت وام مسکن کارکنان ناجا در دستور کار

وی گفت: امروز پلیس از سرمایه اجتماعی بسیار بالایی در جامعه برخوردار است و یک مجموعه آبرومند بوده و موردتوجه به ولی امر مسلمین جهان قرار دارد.

سردار سلیمانی ادامه داد: نیروی انتظامی یکی از سازمان‌هایی که به جرات می‌توان گفت دارای خطیرترین وظایف بوده که از پیچیدگی و سختی‌های ویژه‌ای برخوردار است.

معاون هماهنگ‌کننده ناجا در بخش دیگری آینده پلیس ایران را بسیار درخشان و نویدبخش خواند.

سردار سلیمانی در بخش دیگری از بسته شدن پرونده عطر گل یاس تا قبل از هفته ناجا خبر داد و گفت: مجموعه ناجا مصمم است در تابستان سال جاری مطالبات همکارانی که در پرونده عطر گل یاس سرمایه‌گذاری کرده بودند را بپردازد.

وی بیان کرد: با دو بانک کشور تفاهم‌نامه‌های منعقد کردیم تا پایان سال جاری همه عقب‌ماندگی‌های مربوط به پرداخت وام مسکن کد ۶۲ کارکنان جبران شود.

خانه‌های نیمه تمام ناجا تکمیل می‌شود

سردار سلیمانی گفت: برای خانه‌دار شدن کارکنان پلیس طرح‌های جدیدی داریم و تا نیمه اول سال آینده ساخت خانه‌های نیمه‌تمام ناجا به اتمام خواهد رسید.

معاون هماهنگ‌کننده ناجا افزود: در خصوص پرداخت وام‌های ازدواج و پاداش پایان خدمت کارکنان به‌روز شده‌ایم و همگام درخواست‌ها جلو می‌رویم.

وی ادامه داد: امسال ناجا جذب نیروی جدید را در دستور کار خوددارند و در این خصوص بسیار با دقت گزینش خواهیم کرد زیرا معتقدیم هرکسی صلاحیت ورود به یک سازمان ولایی، هوشمند و حساس را ندارد.

معاون هماهنگ‌کننده ناجا در پایان گفت: خوشبختانه شرایط سخت را با سربلندی پشت سر گذاشتیم و در آینده‌ای نزدیک گام‌های بلندی را در تقویت معیشت همکاران بدخواهیم داشت.