دزفول به الگوی ملی در عرصه سرمایه گذاری تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله آصفی ظهر پنجشنبه در آیین کلنگ زنی بزرگترین مجتمع آبزی پروری شمال خوزستان که با حضور مسئولان کشوری و استانی در دزفول برگزار شد، اظهار کرد: کلیداحداث این طرح بزرگ که در کشور کم نظیر است از دو سال پیش زده شد.



وی با بیان اینکه فاز دوم این طرح در وسعت ۵۰ هکتار و در مجتمع کشاورزی شهید رجایی احداث خواهد شد، افزود: با هماهنگی و همکاری استاندار خوزستان و ریاست شیلات استعلام ها و سایر مراحل اولیه و نهایی احداث این مجتمع انجام شده و خوشبختانه سرمایه گذار پذیرفته که بدون اخذ وام این طرح را عملیاتی کند.



فرماندار دزفول در ادامه از همکاری هاوتلاش های نماینده دزفول در مجلس، جهاد کشاورزی، استاندار خوزستان و شیلات استان و کشور در راستای تحقق عملیات اجرایی این مجتمع آبزی پروری تقدیر کرد.



آصفی همچنین از آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه بزرگ سرمایه گذاری در مرداد ماه در این شهرستام خبر داد و گفت: کارخانه لوله سازی با تولید۲۴۰ هزار تن لوله، کارخانه قند با همکاری و همت بنیادبرکت و دو نیروگاه ۵۰۰ و هزار مگاواتی در شهرک حمزه دزفول پروژه های مذکورهستند که در ماه جاری کلنگ زنی خواهند شد.



وی بیان کرد: خوشبختانه بااقدامات صورت گرفته در سه سال اخیر ترس سرمایه گذاران برای حضور در دزفول ریخته شده و ما دیگر در این شهرستان مشکل کمبود سرمایه گذار نداریم و شرایط به گونه ای است که می توانیم برای سایر نقاط استان نیز سرمایه گذار جذب کنیم.



فرماندار دزفول خواستار حمایت بیش از پیش مسئولان استانی و کشوری از طرح های سرمایه گذاری دزفول شد و گفت: قطعا با افزایش حمایت ها دزفول می تواند به یک الگوی ملی در عرصه سرمایه گذاری تبدیل شود.



آصفی در پایان ابراز امیدواری کرد: وضعیت جذب سرمایه گذار و احداث پروژه های عظیم اشتغالزایی در دزفول همچنان ادامه یابند.



به گزارش خبرنگار مهر، طرح مجتمع آبزی پروری در فاز نخست شامل ۵۳ هکتار مزرعه بوده که توسط بخش خصوصی سرمایه آن تامین شده است. همچنین طرح مذکور شامل ۵۵ مزرعه آبزی و ماهی خاویاری است که مقررشده در فاز اول برای احداث هر مزرعه ۱۵ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی هزینه شود. محل این مجتمع در روستای شوهان واقع در شهرک سنجر است.

در آئین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع آبزی پروری شمال خوزستان حسن صالحی رئیس سازمان شیلات ایران ، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، نبی اله خون میرزایی مدیرکل شیلات خوزستان و سایرمسئولان محلی حضور داشتند.