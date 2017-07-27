استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای کاهش مصرف برق

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم موسوی ظهر پنجشنبه در همایش آینده انرژی‌های تجدید پذیر در خراسان رضوی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار کرد: باتوجه به سیاست‌های اخیر مبنی بر توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، کشور با حضور سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی در احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه بعد از اردیبهشت سال گذشته سیاست‌های تعرفه خرید تضمینی برق افزایش پیدا کرد گفت: حدود سه و شش دهم میلیارد دلار تعرفه سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر بود که این عدد بیشترین میزانی است که در تمام حوزه‌های سرمایه گذاری است.

وی تاکید کرد: شاید این اولین تجربه کشور در مواجه با سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد.

موسوی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های انجمن انرژی‌های تجدید پذیر، هماهنگی ذینفعان اثر گذار انرژی‌های تجدید پذیر است و در این حوزه چالش‌های متعددی وجود دارد که یکی از آن‌ها قراردادهای واگذاری اراضی است.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی ذینفعان مختلف یک استان یکی دیگر از دغدغه‌های این حوزه است و شهر مشهد به خاطر پیشرو بودن برق منطقه‌ای باعث شد سلسله همایش‌هایی را در این استان برگزار کنیم.

مدیر عامل انجمن انرژی‌های تجدید پذیر در خصوص اهداف این همایش‌ها گفت: ترویج انرژی‌های تجدید پذیر، ایجاد فضای گفتگو با فعالان این عرصه در سطح استان و ایجاد هماهنگی بین سرمایه گذاران از جمله این اهداف است.

وی با اشاره به دوره افزایش مصرف برق بیان کرد: یکی از راهکارهای کاهش مصرف برق و مدیریت آن، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر است.