به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری قبل از دیدار امروز پرسپولیس برابر فولاد در پاسخ به این پرسش که چرا برای تیم قهرمان این همه حاشیه درست شده است گفت: این حاشیه ها حالا به وجود نیامده است. از قبل بوده است. حدود ۲۰ پرونده در فیفا داشتیم که توانستیم این پرونده ها را ببندیم. پرونده های داخلی هم داشتیم و وضعیت جاری باشگاه را هم باید اداره می کردیم.

وی افزود: هزینه های جاری باشگاه را هم باید پرداخت می کردیم. هر کدام از این پرونده باعث خلل در هزینه های جاری باشگاه می شود. طبق گزارشی که به مجلس داده ام حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار نیاز است تا بتوانیم بدهی های خارجی باشگاه را پرداخت کنیم.

طاهری خاطرنشان کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا هر روز الزامات مالی اش را تنگ تر می کند. باید باشگاه ها هیچ بدهی نداشته باشند. این بدهی ها منجر به کنار گذاشتن پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد. حتی پرونده و بدهی داخلی هم نباید داشته باشیم.

وی افزود: اینها باعث می شود که بخشی از کارهای جاری باشگاه دچار مشکل شود. اگر این کار را انجام ندهیم تبعات سنگینی برای باشگاه خواهد داشت.

سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: خواسته همه بازیکنان این است که به وضعیت باشگاه رسیدگی شود. ما از تلویزیون هم می خواهیم که حق فوتبال را بدهد. اگر این مشکل حق پخش حل شود درآمد فوتبال چندین برابر می شود و مشکل همه باشگاه ها حل خواهد شد.