به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پنجشنبه شب در جلسه شورای حفاظت آب استان کرمان گفت: امروز با حضور وزیر نیرو بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت ۲۰ مگاوات افتتاح و نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در ماهان کلنگ زنی شد.

وی با اشاره به ایجاد مدیریت یکپارچه با اجرای طرح همیاران آب ادامه داد: کارنامه سه ساله اجرای این طرح درخشان و خوب است.

رزم حسینی هدف از اجرای طرح گفته شده را افزایش راندمان کشاورزی در کنار صرفه جویی آب در این حوزه دانست و افزود: اقدامات در حوزه آب استان به خوبی در حال پیشرفت است.

وی گفت: با اقدامات انجام شده توجه مسئولان، دستگاه های غیردولتی و کشاورزان به مسئله استفاده بهتر از آب جلب شده است.

رزم حسینی بحران آب در کرمان را جدی دانست و افزود: کرمان استانی کم آب است و به همین دلیل باید اقدامات برای مقابله با بحران در استان استمرار داشته باشد.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان هم در این جلسه در خصوص طرح همیاران آب گفت: از ۲۰ مصوبه این طرح ۱۰ مصوبه کمی و مابقی کیفی است.

ابوالقاسم سیف الهی ادامه داد: ۹۵ درصد آب کرمان در بخش کشاورزی، یک درصد در بخش صنعت و مابقی در بخش آب شرب مصرف می شود.

وی وضعیت آب در برخی دشت های استان کرمان را نامناسب ذکر کرد و افزود: در برخی مناطق عمق چاه ها به ۴۰۰ متر هم می رسد.

سیف الهی از اجرای ۴۰ هزار و ۹۸۵ هکتار آبیاری تحت فشار در استان کرمان از سال ۹۳ تا تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: استان کرمان در این زمینه رتبه نخست در سال گذشته را به خود اختصاص داد.