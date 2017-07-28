به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صدیقی خطیب جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه تهران، گفت: تقوا و صبر دو بالی است که انسان را از همه گرفتاری ها نجات خواهد داد و انسان را به پرواز در خواهد آورد تا به مقام قرب و ولایت الهی نائل شود.

وی افزود: رمز عزت ابدی حضرت یوسف(ع) ، تقوی و صبر ایشان بود.صدیقی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، ادامه داد: هیچ صحبت خصوصی و مجلس سری نیست که خداوند در آن حضور نداشته باشد.کسی از حضور خداوند نمی تواند غائب باشد.گناهان و رذائل اخلاقی حجاب ما در دیدن حضور خداوند است.

وی گفت: کسانی که مست ثروت، شهوت و قدرت اند و به امور وهمی و خیالی مشغول اند نباید در این حالت به نماز نزدیک بشوند.

حجت الاسلام در خطبه دوم نماز جمعه تهران با اشاره به دهه کرامت و ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع) ، اظهار داشت: میلاد حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) در پیش است که زیارت ایشان از نظر آثار محیر العقول است.بزرگانی در این ایام به رحمت حق رفته اند که طلب رحمت را برای همگی آنها دارم.

وی با اشاره به وضع تحریم های جدید آمریکا علیه کشورمان گفت: این تحریم ها تجمیع تحریم های قبلی نیست بلکه تحریم های جدیدی شامل اشخاص و سازمان های جدیدی است.همه مسئولین اجرایی ما گفته اند که این تحریم ها نقض روح و پیکره برجام است.

خطیب جمعه تهران گفت: مقام معظم رهبری در ابتدای مذاکرات فرمودند ما به آمریکایی ها اعتماد نداریم و اگر شرایطی که ایشان گذاشتند رعایت می شد، امروز اینطور نمی شد.

حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه اگر در انتخابات فردی انقلابی انتخاب می شد و این تحریم ها وضع می شد عده ای آن را به انتخاب مردم ربط می دادند، اظهار داشت: دیدیم که با وجود انتخاب جریانی که آنها از آن حمایت می کردند، باز هم تحریم های جدید را علیه ملت ایران وضع کردند که این نشان از دشمنی تمامی ناپذیر آنها با ما دارد.

وی افزود: آنها از ما راضی نخواهند شد مگر اینکه ما را به وابستگی و نوکری خود بازگردانند.تا زمانی که آنها این آرزوها را دارند از دشمنی با ما دست بر نخواهند داشت.

خطیب جمعه تهران راه علاج و رهایی از تحریم ها را اقتصاد مقاومتی و خودکفایی داخلی برشمرد و خاطرنشان کرد: فلسفه خلقت شیطان تکامل ما بوده است.جنگ با دشمن ما را قوی خواهد کرد.در ۱۰ سال جنگ ما به کرامت هایی از نظر معنوی و روحیه انقلابی نائل شدیم. قدرت ها در نظر ما کوچک شده اند و به خداوند اتکا کردیم.

وی گفت: امروز هم در این جنگ باید به آیات قرآن و مدد های غیبی پروردگار متعال باورهایمان را تجدید کنیم.

حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه در خنثی شدن توطئه ها مانند طبس دست خداوند را دیدیم، یادآور شد: در تمام حوادث طول انقلاب اسلامی دست خداوند در یاری ما هویداست. اگر مسئولین ایمان جبهه ای و ایمان به ولایت داشته باشند می توان مشکلات را برطرف کرد. با روحیه انقلابی مومنین از خود گذشته را به خود جذب کنند و برخورد حذفی با آنها در ادارات نداشته باشند.

وی افزود: کسانی که در جنگ گره گشای جبهه ها بوده اند، مشکل گشای جنگ اقتصادی خواهند بود.در این مقطع باید همگان توصیه های انبیاء و ائمه که همواره با مستکبرین و کفار مبارزه کرده اند را سرلوحه خود قرار دهند.

خطیب جمعه تهران تقوا را تکیه گاه اصلی مسئولین کشور برشمرد خاطرنشان کرد: بن بست ها با کلید تقوا، کار و تلاش جهادگرانه مسئولین باز خواهد شد و اگر این موضوع محقق شود این کشور می تواند در حوزه های مختلف علمی، اقتصادی و ... حرف اول را بزند.

وی در خصوص تشکیل کابینه دوازدهم گفت: از رئیس جمهور محترم با تمام وجود درخواست می کنم قبل از اینکه به خواست حزب و یا گروهی توجه کند، بدهکاری خود را به خداوند و شهدا قرار دهد.به قیمت خون شهدا، امروز به عنوان آخوند در جایگاه های مختلف هستیم.اگر شهدا و انقلاب دینی نبود، دنیا آخوند را برای چه چیزی می خواست؟ سیاستمداران پیچیده با همان مد مخصوص خودشان بر دنیا حکومت می کردند.آخوند مظهر دینداری و سماجت در تقوا است.

حجت الاسلام صدیقی ادامه داد: در معرفی کابینه افرادی معتقد، متعهد و بی رنگ و بدون وابستگی حزبی انتخاب شود.خصوصا وزارت علوم و آموزش و پرورش که محل حضور جوانان است و افرادی که در راس این وزارت خانه ها هستند باید دغدغه اخلاق داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به پیروزی نیروهای مقاومت لبنان در عرسال، گفت: پیروزی اخیر حزب الله در عرسال بار دیگر اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل را در هم شکست.

حجت الاسلام صدیقی در پایان با بیان اینکه مردم یمن امروز در اوج گرفتاری هستند، گفت: مقاومت با عزت مردم یمن باعث شد موشکی با برد ۱۴۰۰ کیلومتر را به قلب دشمن بنشانند و این پیروزی ها همگی نشان از شکست های آمریکا و اذناب آن دارد.