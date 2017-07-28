به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، متقاضیان جذب استخدام پیمانی در مرتبه مربی شرکت کننده در فراخوان شهریورماه و بهمن ماه سال ۹۴ که در مصاحبه علمی و آزمون عملی PE شرکت کرده اند، پس از وصول پاسخ استعلامات از مراجع ذیصلاح، برای مصاحبه صلاحیت عمومی دعوت خواهند شد.

متقاضیان جذب استخدام پیمانی در مرتبه استادیار شرکت کننده در فراخوان بهمن ماه سال ۹۴ که در مصاحبه علمی شرکت کرده اند، پس از وصول پاسخ استعلامات از مراجع ذیصلاح، برای مصاحبه صلاحیت عمومی دعوت خواهند شد.

متقاضیان جذب استخدام پیمانی در مرتبه مربی و استادیار شرکت کننده در فراخوان بهمن ماه سال ۹۵ که حائز شاخص های مصوب هیأت اجرایی جذب دانشگاه هستند، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، در چند برابر ظرفیت‌های جذب دانشگاه به منظور احراز صلاحیت علمی به مصاحبه‌های علمی دعوت خواهند شد.

برای تمامی موارد مراتب از طریق پیامک و سامانه نور رضوی به ذینفعان اطلاع رسانی می شود.