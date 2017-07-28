به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا عامل دوری انسان از شهوات و هوای نفسانی می شود.

نماز جمعه امید بخش و وحدت آفرین است

وی با بیان اینکه امام صادق(ع) می فرماید اگر سه چیز در انسان نبود، هیچ چیزی نمی توانست او را مهار کند، گفت: این سه چیز شامل بیماری، فقر و تنگدستی و همچنین مرگ است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام(ره) و به امامت آیت الله طالقانی عنوان کرد: امروز ۹۰۰ نمازجمعه در کشور اقامه می شود و نماز جمعه یکی از مهم ترین فریضه های الهی در اسلام محسوب می شود.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه نماز جمعه آثار و برکات معنوی، معرفتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراوانی دارد، افزود: نمازجمعه موجب تقویت ایمان، اخلاق و معنویت در جامعه می شود؛ به طوری که مقام معظم رهبری از نماز جمعه به عنوان قرارگاه فرهنگی، ایمان، اخلاص، بصیرت و تقوا یاد می کند.

وی با بیان اینکه نماز جمعه از نظر اجتماعی موجب ایجاد وحدت، انسجام و امید در دل مردم می شود، تصریح کرد: نماز جمعه امید بخش و وحدت آفرین است و از نظر سیاسی نیز کارکرد نماز جمعه بر کسی مخفی نیست، به خصوص در حوادث بعد از انقلاب و پیروزی انقلاب کارکرد نماز جمعه بر مردم روشن شد.

افشاگری توطئه های داخلی و خارجی در نماز جمعه

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به نقش تاثیر گذار نماز جمعه در بصیرت بخشی، دشمن شناسی، آشکار کردن چهره استکبار و نفاق بیان داشت: بسیاری از توطئه های داخلی و خارجی در نماز جمعه افشاگری شد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز نماز جمعه مهم ترین پشتوانه انقلاب و نظام اسلامی است، ادامه داد: مردم با حضور در نماز جمعه میثاق با ولایت می بندند و نماز جمعه از شئون ولایت است.

وی با تاکید بر اینکه نماز جمعه نباید تضعیف شود چرا که تضعیف نماز جمعه گناه کبیره محسوب می شود، گفت: کسانی که با تهمت و غیبت مانع حضور مردم در نماز جمعه می شوند هم گناه کبیره می کنند و هم سنگر بزرگ اسلام و ولایت را تضعیف می کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه دشمنان خارجی بلندگوی تبلیغاتی علیه نماز جمعه و ائمه جمعه دارند و بعضی افراد با آگاهی و از روی عمد به دنبال تضعیف نماز جمعه هستند، ادامه داد: نماز جمعه که به خون پاک ترین انسان ها رنگین شده باید حفظ شود و باید سنگربان خوبی برای نماز جمعه باشیم و آن را تقویت و حمایت کنیم.

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود با تقدیر از ترویج نماز جمعه از سوی خبرگزاری ها، شبکه استانی و ... بیان داشت: ما باید قدر نماز جمعه را بدانیم چرا که بزرگان ما برای ترویج دین و اسلام از نماز جمعه استفاده کرده اند.

مسئولان سیاست انفعالی «حفظ برجام» را کنار بگذارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۰ مرداد ماه سالروز شهادت آیت الله فضل الله نوری بیان داشت: آیت الله نوری کسی بود که در برابر انحراف نهضت مشروطه ایستادگی کرد چرا که استکبار و استثمار به دنبال انحراف نهضت مشروطه بودند و به وسیله روشنفکران غرب زده به دنبال ناتوانی اسلام و استثمار کشور و همچنین حذف روحانیت بودند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: باید از نهضت مشروطه درس بگیریم و از روحانیت و ولایت فقیه جدا نشویم، چرا که امام(ره) فرمود پشتیبان ولایت باشید تا به مملکت آسیب نرسد.

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب تحریم های جدید مجلس آمریکا علیه ایران بیان داشت: خود آمریکا نیز اعلام کرد که این تحریم ها، جامع ترین تحریم ها است که این اقدام نقض آشکار برجام است؛ کسی در این موضوع نباید تردید داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه از اول هم آمریکا قصد کاهش تحریم ها را نداشت و اگر تن به مذاکره داد برای این بود که فعالیت هسته ای ایران را از بین ببرد، تصریح کرد: در این راستا باید سیاست انفعالی حفظ برجام را کنار بگذاریم چرا که ما شاهد نقض مکرر برجام از سوی آمریکا هستیم و دیگر جای سیاست انفعالی حفظ برجام نیست.

مسئولان پاسخ دندان شکن به آمریکا بدهند

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این سیاست باعث فشار بیشتر علیه ایران و همچنین افزایش تحریم و تهدید منافع ملی می شود، ادامه داد: مسئولان در برابر دهن کجی آمریکا باید پاسخ دندان شکن به آمریکا بدهند.

آیت الله میرعمادی تاکید کرد: سیاست انفعالی حفظ برجام موج خسارت جبران ناپذیری از این به بعد خواهد شد و باید با قاطعیت برابر آمریکا ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه این فشارها برای این است که اقتصاد ایران از بین برود و در این راستا تنها راه چاره دنبال کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی است، افزود: باید از حرف و صحبت بیرون بیایم و وارد گود شویم، سیاست های اقتصاد مقاومتی پاسخ علنی به تحریم های آمریکا است و موجب ناکارآمدی تحریم های آمریکا می شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هتک حرمت به مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم غاصب درب های مسجد را بست و به نمازگزاران حمله کرد که در نتیجه ۴۰۰ نفر از نمازگزاران مجروح شدند.

راه نجات فلسطین سازش نیست

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که این اقدام اعلام جنگ علیه جهان اسلام است، گفت: تنها راه نجات فلسطین و مسجد الاقصی مقاومت و ایستادگی است نه سازش.

وی تاکید کرد: ما از مجامع بین المللی و اسلامی می خواهیم که مقابل این اقدام رژیم صهیونیستی سکوت نکرده و اعلام موضع کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع) بیان داشت: باید فرهنگ رضوی را در زندگی خود به عنوان یک اصل و سبک زندگی انتخاب کنیم چرا که راه سعادت را به ما نشان می دهد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه امام رضا(ع) راه خوشبختی در دنیا و آخرت را نشان داد، گفت: فرهنگ رضوی برترین فرهنگ است و باید از آن در زندگی خود استفاده کنیم.