بیش از ۲ هزار رشته درسی بازنگری شد / صدور ۲۵۰ رشته محل نیمه حضوری

عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همایش اخیر توسعه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه‌ها و تصمیماتی که دراین همایش اخذ شد، گفت: تلفیق کارگروه‌های برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی در راستای هماهنگی و ارتباط بیشتر و رصد و نظارت بر روند عملیاتی شدن برنامه های درسی در دانشگاه‌ها صورت گرفت.

وی توسعه هدفمند آموزش عالی و توجه به ماموریت گرایی را از محورهای برنامه ریزی جدید وزارت علوم اعلام کرد و گفت: درهمین راستا با توجه به ماموریت دانشگاه پیام نور برای آموزش نیمه حضوری و مجازی، در یکی دوسال اخیر مجوز ۲۵۰ رشته محل نیمه حضوری و مجازی به این دانشگاه ارایه است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم افزود: از دیگر محورهایی که بر روی آن تمرکز شد، بازنگری برنامه های درسی و هدایت آنها به سمت ارایه واحدهای کارآفرینی و کارآموزی در برنامه های درسی جدید بود.

وی برنامه ریزی متناسب با بازار کار را از اولویت های وزارت علوم برای توسعه آموزش عالی عنوان کرد و افزود: دراین همایش عنوان شد که با برنامه ریزی از توسعه بی رویه برخی از رشته هایی که کارایی نداشته، جلوگیری کرده و به سمت رشته هایی که بیشتر مورد نیاز هستند به ویژه در گروه علوم پایه حرکت کنند.

نوه ابراهیم افزود: از ۳ هزار رشته موجود تا کنون بیش از دو هزار رشته بازنگری شده است.