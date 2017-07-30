فنونی زاده: زشت است پرسپولیس هر روز از هواداران پول بخواهد

مرتضی فنونی زاده درباره عملکرد پرسپولیس در نخستین بازی از رقابت های لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان به خبرنگار مهر، گفت: بازی زیبایی را از پرسپولیس شاهد بودیم. آنها تسلط کامل به توپ و میدان داشتند و پیروزی هم حقشان بود. به نظرم روز فوق العاده ای برای محسن مسلمان بود و مهدی طارمی هم بازی معمولی انجام داد.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم که برانکو ایوانکوویچ آن را انجام داد بازی دادن به گادوین منشا بود. اگر بازیکنان پرسپولیس کمی خویشتن داری کنند و به همان اندازه که به طارمی پاس می دهند به منشا پاس بدهند باعث خواهد شد این بازیکن هم اعتماد به نفس لازم را پیدا کند و برای پرسپولیس گلزنی کند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره شانس قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: پرسپولیس کار خیلی سختی پیش رو دارد. همه تیم هایی که در لیگ قهرمانان باقی مانده اند شانس بالایی برای تصاحب این جام دارند. پرسپولیس باید تمام ابزارش را به کار بگیرد تا بتواند از دیدار سختی که با الاهلی عربستان دارند بگذرند.

وی درباره احکام دادگاه بین المللی ورزش علیه باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: ارقام خیلی سنگینی است که باشگاه باید بپردازد. تمام این پرونده ها مربوط به زمان حضور محمد رویانیان است. خوب یا بدش را کاری ندارم اما واقعا زشت است که باشگاه هر روز بخواهد از هواداران بخواهد پول بدهید. فکر اساسی درباره حق پخش تلویزیونی و مسائل مالی که می تواند باشگاه ها را تامین کند باید به وجود بیاید.