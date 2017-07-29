پژو ۴۰۵ راز سرقت های سریالی رافاش کرد /انهدام باند سرقت ازمنزل

سرهنگ رسول بهرامی ارشد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود:در پی وقوع ۲ فقره سرقت نافرجام منزل، محدوده شهرک به صورت محسوس و غیر محسوس تحت رصد ماموران قرار گرفت.

وی افزود: مالک یکی از منازل که مورد سرقت نافرجام منزل قرار گرفته بود به واحد مراجعه و اعلام داشت که در منزل در حال استراحت بودم که متوجه شدم سارقان قصد ورود به منزل بنده را دارند که وقتی متوجه بنده شدند اقدام به فرار کردند.

رئیس کلانتری ۱۴۱ گلستان با اشاره به اینکه این شخص مشخصات ظاهری سارقان را در اختیار عوامل تجسس قرار داد، بیان داشت: عوامل حین گشت زنی به یک دستگاه پژو ۴۰۵ نقره ای رنگ که به صورت مشکوک کنار خیابان پارک شده بود مظنون و آن را تحت نظر می گیرند.

وی با اشاره به اینکه بعد از دقایقی سه نفر از داخل خودرو مربوطه پیاده شده و منازل مردم را دید می زدند، افزود: از آنجا که مشخصات آنها با مشخصاتی که شاکی اعلام کرده بود مطابقت داشت، عوامل طی هماهنگی با مرکز ابتدا به سمت خودرو می روند که راننده خودرو در بها را قفل و قصد فرار داشته که با اقدامات صورت گرفته راننده دستگیر و خودروی او متوقف می شود.

سرهنگ بهرامی در ادامه با اشاره به دستگیری سه سارق دیگر، اظهار داشت: از داخل خودرو سارقان، آلات و ادوات سرقت از قبیل کلنگ، دیلم، دستکش، پیچ گوشتی های بزرگ کشف و زیر پلاک های سرقتی نیز پلاک اصلی خودرو که به نام یکی از سارقان بود وجود داشت.

وی افزود:سارقان در بازجویی صراحت به سرقت اعتراف کردندکه در این خصوص پرونده ای تشکیل و برای سیر مراحل بعدی به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارسال شد.

