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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۴

وزیر بهداشت در گرگان:

پیشگیری از بیماری های غیر واگیر اولویت وزارت بهداشت است

پیشگیری از بیماری های غیر واگیر اولویت وزارت بهداشت است

گرگان - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: یکی از مهم ترین اولویت های وزارت بهداشت و درمان پیشگیری از بیماری های غیر واگیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح یکشنبه در نخستین همایش کشوری تجارب برگزیده حوزه بهداشت که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این تجربیات را با سایر همکاران به اشتراک بگذاریم و برخی فعالیت هایی که در حوزه درمان و آموزش هم انجام شده به عنوان تجربیات برگزیده معرفی شد.

وی افزود: خیلی مهم است که انسان خود را محتاج بداند زیرا هر جا که احساس احتیاج کند به دنبال ارتقا خواهد بود.

وی ادامه داد: برخی ممکن است دستاوردی یا یک روش جدیدی را آموخته باشند اما در انحصار خود نگه دارند و اجازه ندهند همکاران آن علم را فرا بگیرند، اما برخی دیگر احساس نیاز بیشتری می کنند و دنبال دستاورد های بیشتری هستند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تجارب برگزیده باید برای ۱۰۰ هزار نفر معرفی شود، گفت: ما کار مهمی در حوزه بهداشت داریم و آن پیشگیری بیماری های غیر واگیر است، ایران تنوع قومیتی و فرهنگی بی نظیری دارد و در جغرافیای کشور ما مردم باید به سلامت خود اهمیت داده و پیشگیری را بر درمان ترجیح دهند.

هاشمی تصریح کرد: این کار دو وجه دارد وجه نخست تفکر در رابطه با راه های کوتاه تر و وجه دوم این است که خود را بی نیاز از کمک دیگران ندانند. 

وی ادامه داد: ما نباید غرور و تعصب داشته باشیم و فکر کنیم فردی که کم سن و سال تر از ماست ممکن است تجارب بیشتری از ما داشته باشد و این نگاه در تمام مسئولان ما از جمله روحانیون، پزشکان و فرهنگیان وجود داشته باشد. 

وی یادآور شد:اگر ما موفق شویم این نگاه را در کشور گسترش دهیم می توانیم موثر واقع شویم و افرادی که سیاست گذار هستند اگر در سیاست گذاری نگاه بهداشتی داشته باشند کار ما ساده تر خواهد بود.

کد مطلب 4044791

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