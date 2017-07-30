ایجاد یک سیستم جدید درسی توسط دانشگاه فنی و حرفه ای و کلن آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت و تعاملات بین المللی دانشگاه ها در دولت یازدهم در راستای تحقق سیاست های کلی و بالا بردن رتبه علمی دانشگاه در بین دانشگاه های سراسر دنیا و رسیدن به استانداردهای جهانی در حوزه آموزش، پژوهش و فن آوری افزایش یافت، دانشگاه فنی و حرفه ای نیز از این قاعده مستنی نبوده و فعالیت های خود را در حوزه بین الملل گسترش داد.

ایجاد یک سیستم جدید درسی بین دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه کلن

دانشگاه فنی و حرفه ای به کمک دانشگاه کلن آلمان در حال بنا نهادن یک سیستم جدید درسی و تحصیلی (سیستم دوگانه) و به روز رسانی ماشین آلات و تبادل دانشجویان و مدرسین است.

دانشگاه کُلن، یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های اروپایی است. این دانشگاه با ۴۴ هزار دانشجو، یکی از بزرگترین دانشگاه‌های آلمان را تشکیل داده و وابسته به بنیاد پژوهش‌های آلمان است که در پیشرفت علمی آن کشور نقش بسزایی دارد.

مذاکره دانشگاه فنی و حرفه ای برای توسعه علمی با جمهوری کره

دانشگاه فنی و حرفه ای همچنین درصدد برقراری رابطه، با کره جنوبی و به روز رسانی تجهیزات است.

آمادگی برای ایجاد شعبه در کشور تاجیکستان

تاجیکستان یکی دیگر از کشورهایی است که دانشگاه فنی و حرفه ای درصدد توسعه فعالیت های علمی با آن است و در نشست مسئولان دانشگاه و وابسته فرهنگی کشور تاجیکستان، دانشگاه فنی و حرفه ای، جهت همکاری های علمی با کشور تاجیکستان به صورت پذیرش دانشجوی تاجیکستانی غیر بورس، آموزش مدرسین تاجیکستانی و ایجاد شعبه در این کشور و جذب منابع مالی بین المللی جهت آموزش فنی مهارتی دانشجویان تاجیکستانی اعلام آمادگی کرد.