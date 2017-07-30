به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه سایپا در خصوص اینکه علی دایی اعلام کرده بود باشگاه ۵۰ درصد بازیکنانش را نگرفته است، به رادیو تهران گفت: شاید یکی، دو بازیکن بودند که صحبتهایی داشتند ولی مبلغ آنها طوری بود که به درد تیم ما نمی خورد. علی دایی گفته بود نباید فاصله ها در تیم سایپا زیاد باشد و در همه سطوح بین بازیکنان هماهنگی باشد.

وی افزود: بازیکنانی که در لیست اول، دوم و سوم علی دایی بودند را جذب کردیم. علی الظاهر دایی از بازیکنانی که جذب کرده بودیم، راضی بود. بعضی از بازیکنان هم بودند که شرایط جذب کردنشان فراهم نبود.

مدیرعامل باشگاه سایپا درباره اینکه آیا علی دایی روی بازیکن خاصی نظر داشته است؟ گفت: یکی از امتیازات ارزشمند دایی این است که روی هیچ بازیکنی مُصر نبود. او بازیکنان جوان را مدنظر دارد و حتی در این بازی با سپاهان هم یک بازیکن از جوانان ما روی نیمکت حضور داشت.

درویش همچنین با بیان اینکه سایپا سقف پرداختی به بازیکنانش نداشته است، گفت: با این حال ما بازیکن یک میلیاردی هم نداشته ایم و تمام بازیکنان مبالغی کمتر از این گرفته اند.