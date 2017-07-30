به گزارش خبرگزاری مهر، مهران غضنفری که در هفته جاری از آخرین آلبوم موسیقی خود به نام «هاوار» رونمایی کرد از جمله خوانندگان لرستان است که که در تمامی آلبوم هایش به عنوان خواننده، آهنگساز و شاعر فعالیت می کند. در این کنسرت گروه «نوای سیمره» مهران غضنفری را همراهی می کند.

داوود رضایی نوازنده کمانچه و تنظیم ارکستر، احسان عبدی پور نوازنده سرنا، بابک پیمانی نوازنده سازهای کوبه ای، مختار زندسلیمی نوازنده دف، امیر رضا ابراهیمی نوازنده سنتور، اسفندیار قربانی نوازنده تار، حسین قنبری نوازنده کیبورد، اکبر خسروی نوازنده بم تار تشکیل می‌دهند.

کنسرت مهران غضنفری و گروه «نوای سیمره» ساعت ۲۱:۳۰ روز سیزدهم مرداد ماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود.