به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح یکشنبه در مراسم بهره برداری از نخستین سامانه نظام ارجاع الکترونیک سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان در علی آبادکتول اظهار کرد: گسترش نظام ارجاع سلامت در کل کشور سخت ترین و یکی از اولویت های وزارت بهداشت و درمان در سالجاری است.

وی افزود: به دلیل دانش کم بیماران برای مراجعه به پزشک در گذشته، هزینه زیادی بر دوش دولت، بیمه ها و خانواده گذاشته می شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در قانون به مراقبت از سلامت مردم تاکید شده است و نظام ارجاع سنگ بنای اجرای این قانون است.

وی اضافه کرد: اجرای نظام ارجاع سلامت در کشور حدود یک دهه زمان نیاز دارد تا در مسیر حمایت در بهداشت و درمان حرکت کند و پس از استقرار کار، می تواند در ارتقاء خدمات موثر باشد.

ما را متهم کردند

وی خاطرنشان کرد: منتقدان در ابتدای دولت یازدهم ما را متهم کردند که بهداشت را فدای درمان کرده اند در حالی که پیشگیری مقدم بر درمان است.

هاشمی تصریح کرد: در شرایطی که با کمبود دارو، تخت بیمارستانی، تجهیزات و پزشک مواجه بودیم، موعظه اثرگذار نبود.

وی با یادآوری اینکه ان زمان ۱۰ میلیون نفر بیمه نبودند، بیان کرد: دولت یازدهم ۱۱ میلیون نفر را بیمه کرد و امکانات رایگان در اختیار مردم قرار داد.

وی همچنین گفت: دو هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای بهداشتی و درمانی و ۵۰ هزار تخت بیمارستانی نوسازی شد و ۱۲ هزار متخصص به مجموعه افزوده شد.

زیرساخت نداشتیم

وزیر بهداشت از ساخت ۶ هزار و نوسازی و تجهیز ۱۸ هزار خانه و مرکز بهداشت در چهار سال گذشته خبر داد و افزود: برای اینکه مردم ما را باور کنند و به موعظه های ما در حفظ سلامت عمل کنند، زیرساخت نداشتیم.

وی ادامه داد: ما نیاز داشتیم بهداشت را تقویت کنیم اما ۳۰ سال بود که دستی به خانه های بهداشت کشیده نشده بود و مکمل ها در خانه های بهداشت تحویل نمی شد و دارو به تعداد کم وجود داشت.

وی یادآور شد: برای اجرای نظام ارجاع سلامت به ابزار زیرساخت فناوری اطلاعات، آی تی و کامپیوتر نیاز داشتیم اما در اختیار ما نبود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه هم اکنون ۱۲هزار پزشک برای اجرای پزشک خانواده در حال آموزش دیدن هستند، افزود: تاکنون ۸۰ متخصص در پزشک خانواده جذب شده و تا پایان برنامه ۶۰۰ نفر دیگر تربیت می شوند.

هاشمی اضافه کرد: در این دولت دو هزار و ۵۰۰ مرکز جامع سلامت به بهره برداری رسید و ۵۰ هزار مراقب سلامت و کارشناس جذب شدند.

وی تصریح کرد: خیلی ها ادعا کردند و حرف زدند که نظام ارجاع را شروع می کنیم اما عملی نشد تا اینکه امروز اینکار را آغاز کردیم و باید با حوصله و تدبیر ان را پیش ببریم.

دنبال کار نمایشی نبودیم

وی با بیان اینکه دنبال کار نمایشی در اجرای نظام ارجاع نبودیم، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم گره از کار مردم بگشاییم و رنج بیماران را کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: در اجرای نظام ارجاع سلامت باید به محتوا فکر کنیم نه شکل آن تا به نظام سلامت کارامد برسیم.

هاشمی با یادآوری اینکه قرار بود از دهه ۸۰ نظام ارجاع سلامت شروع شود و برخی مدعی بودند هر هفته در یک استان و یا دو ساله آن را اجرا می کنند، بیان کرد: از همان ابتدا گفتیم اجرای این طرح ۱۵ سال زمان نیاز دارد و خوشحالیم پس از چهار سال با سرعت این طرح را به اجرا گذاشته ایم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متذکر شد: برای اجرای کامل این طرح در کشور نیازمند مدیریت یکپارچه هستیم در شرایطی که در چهار سال گذشته با پراکندگی و عدم تولیت و همچنین اجرایی نشدن تعهدات سازمان برنامه و بودجه و بیمه ها مواجه بوده ایم.